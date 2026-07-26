Al-Hilal poursuit l'étude de ses options pour renforcer son poste de gardien de but avant le coup d'envoi de la nouvelle saison, après avoir finalisé le recrutement du gardien international saoudien Mohammed Al-Owais au cours des derniers jours.

Ces mouvements accentuent l'incertitude autour de l'avenir de l'international marocain Yassine Bounou, dont un possible départ a été évoqué.

Le site polonais Meczyki a révélé qu'Al-Hilal était entré en discussions avec le gardien international polonais Marcin Bulka, joueur de Neom, en vue de son recrutement lors du mercato estival.

Il a précisé que Bulka avait rejoint Neom l'été dernier avec un contrat courant jusqu'à l'été 2029, pour un salaire annuel proche de 10 millions d'euros, mais qu'il avait été victime, peu après son arrivée, d'une grave blessure au genou qui l'a éloigné des terrains la majeure partie de la saison, avant de revenir et de disputer les six derniers matchs.

Il a ajouté que les négociations avec Al-Hilal intervenaient alors que Yassine Bounou est proche d'un départ, bien que le club ait recruté cet été le gardien international saoudien Mohammed Al-Owais, qui a participé avec sa sélection à la Coupe du monde 2026.

De son côté, le site Foot Mercato a indiqué : « Selon nos informations, Marcin Bulka est tout proche d'Al-Hilal. Les discussions se sont fortement accélérées ces dernières heures et il apparaît désormais que le gardien international polonais est tout près de rejoindre le club saoudien. »

Et de poursuivre : « Les différentes parties avancent dans la bonne direction et un accord semble plus probable si les derniers détails sont réglés dans les prochains jours. »

Il a ajouté : « À 26 ans, le gardien formé à l'académie de Chelsea pourrait s'apprêter à relever un nouveau défi après son passage réussi à Nice, où il s'est imposé comme l'un des gardiens les plus performants de la Ligue 1. »

Le championnat saoudien de première division doit débuter le 13 août, tandis que le mercato estival se poursuit jusqu'au 6 septembre.

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