Le tout premier terrain de football Lay's RePlay en Europe de l'Est a été officiellement inauguré à la veille de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA, afin de rassembler la communauté autour de la joie du football.

Cette installation, conçue pour démocratiser l’accès au ballon rond, illustre comment innovation et durabilité peuvent générer un impact local durable. Elle s’inscrit dans un réseau international de terrains Lay’s RePlay : pour la construire, près de quatre millions d’emballages de chips ont été recyclés, permettant d’édifier une infrastructure communautaire de haute qualité, destinée à être utilisée, partagée et entretenue année après année.





Nyúldomb devient ainsi le tout dernier site Lay’s RePlay, alors que la ville s’apprête à accueillir la finale de la Ligue des champions de l’UEFA. Cet événement d’envergure projette les projecteurs du football mondial sur une communauté locale et illustre l’engagement de longue date de Lay’s envers le ballon rond, ainsi que son rôle de partenaire officiel de la rencontre.

Dans la lignée de l’initiative Lay’s RePlay, ce terrain va bien au-delà d’une simple infrastructure : il s’inscrit dans PepsiCo Positive (pep+), le programme mondial de l’entreprise qui vise à générer des résultats positifs pour les personnes et la planète, et prend vie grâce à des partenariats avec la Fondation de l’UEFA pour les enfants et Common Goal.

Lay's RePlay

Cet engagement collectif a été réaffirmé lors de l’inauguration, en présence de Dominik Szoboszlai, international hongrois et star de Liverpool, ainsi que d’Orsolya Dencz, milieu de terrain de l’Újpest FC et internationale hongroise, tous deux ambassadeurs de Lay’s.

« Je me souviens encore de ce que l’on ressent quand on est un enfant avec de grands rêves et un ballon aux pieds », déclare Szoboszlai. « Des moments comme ceux-là restent gravés dans la mémoire. Aujourd’hui, en tant qu’ambassadeur de Lay’s, j’ai la chance de donner en retour et de soutenir les jeunes qui sont au début de leur parcours. C’est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Voyez grand, travaillez plus dur que quiconque et ne doutez jamais que votre chemin puisse vous mener plus loin que vous ne l’auriez jamais imaginé. »

Lay's RePlay

Dencz ajoute : « En tant que footballeur, je sais à quel point il est important d’avoir un espace où l’on se sent bienvenu, soutenu et libre de jouer. Je suis fier de participer à un moment qui montre comment le sport peut inspirer, inclure et autonomiser la prochaine génération, ici même à Nyúldomb. »

Toute la journée, les jeunes du quartier, les ambassadeurs et les invités ont partagé des activités sur la pelouse : jeux, défis techniques et ateliers d’initiation ont rythmé cette séance conviviale.

Grâce à des jeux partagés, des échanges informels et des démonstrations sur le terrain, le lancement s’est transformé en une expérience pratique et captivante, parfaitement en phase avec l’esprit de Lay’s RePlay. Une fois l’inauguration achevée, le terrain sera mis à la disposition de la communauté – ouvert à tous et soutenu par des programmes réguliers conçus pour accompagner les jeunes.

Lay's RePlay

Adam Warner, vice-président des partenariats mondiaux dans le domaine du sport et du divertissement chez PepsiCo, conclut : « Lay's RePlay est une initiative mondiale fondée sur une conviction simple : le football crée de réelles opportunités pour les jeunes et suscite des changements positifs dans les communautés du monde entier.

« Depuis son lancement en 2021, le programme s’est étendu à 12 terrains répartis sur les cinq continents, démontrant ainsi que ce modèle fonctionne à grande échelle. La force de RePlay réside dans l’alliance d’une ambition mondiale et d’une pertinence locale : chaque terrain crée un impact inclusif, ancré dans la communauté, tout en intégrant la durabilité via notre programme PepsiCo Positive. »

Warner poursuit : « Le football est un langage universel. Pour les jeunes qui découvrent le ballon dès leur plus jeune âge, cela renforce leur confiance et forge un véritable esprit d’équipe. Cela favorise leur épanouissement personnel et ouvre des perspectives futures exceptionnelles.

Lay's RePlay

« Cela pourrait marquer le début d’une belle carrière. Je rêve qu’un enfant qui jouera ici dans les semaines à venir dispute la finale de la Ligue des champions de l’UEFA, peut-être en 2046, sur cette même pelouse de Budapest. »

Lancée par Lay’s et la Fondation de l’UEFA pour les enfants, cette initiative mondiale transforme des paquets de chips vides en terrains de football durables à empreinte carbone nulle. À ce jour, Lay’s RePlay a déjà installé des terrains et déployé des programmes communautaires dans 12 villes de 11 pays – Afrique du Sud, Royaume-Uni, Brésil, Italie, Mexique, États-Unis, Égypte, Turquie, Colombie, Espagne et Portugal –, au bénéfice de plus de 20 000 membres de la communauté à travers le monde.

Lay's RePlay

Carine N’koué, secrétaire générale de la Fondation de l’UEFA pour les enfants, souligne : « La Fondation de l’UEFA pour les enfants a été créée pour mettre à profit la puissance et l’esprit du football afin de soutenir les enfants confrontés à des situations difficiles et à un accès limité aux opportunités. Des projets comme Lay’s RePlay incarnent cet objectif de manière très concrète, en faisant du football une source d’espoir, de développement et d’inclusion pour les jeunes. »

« Chez Common Goal, notre mission est de mettre à profit le pouvoir du football pour promouvoir l’éducation, l’inclusion et un changement social durable à l’échelle mondiale », ajoute le Dr Vladimir Borkovic, fondateur de Common Goal.

« Grâce à notre partenariat mondial avec Lay’s RePlay, nous concrétisons cette mission de façon très tangible : en créant des espaces au service des communautés locales, comme ici à Nyúldomb, où les jeunes peuvent jouer, apprendre et forger un sentiment d’appartenance. »