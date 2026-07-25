Un nouvel entraîneur refuse l'Italie et ouvre la porte à Pirlo

La Fédération italienne de football se rapproche du dénouement du dossier de la succession de Gennaro Gattuso à la tête du staff technique de la sélection nationale, après des négociations intenses qui ont vu le refus de plusieurs grands noms, faisant émerger le nom d'Andrea Pirlo comme le candidat le mieux placé pour diriger la Squadra Azzurra lors de la prochaine étape.

Le journal Corriere dello Sport a rapporté que le directeur sportif Paolo Maldini et son conseiller Leonardo ont pris contact avec Thiago Motta, ancien entraîneur de la Juventus et de Bologne, dans une tentative de le convaincre d'assumer cette mission, mais ce dernier a refusé l'offre malgré son absence d'engagement avec un club depuis son départ des Bianconeri en mars 2025.

La Fédération italienne avait échoué à attirer Pep Guardiola et Carlo Ancelotti, ce qui l'a poussée à chercher d'autres alternatives. Le nom de Motta avait également été associé au club français de Lille, qui a finalement fait le choix de l'entraîneur italien Davide Ancelotti.

Les rapports italiens indiquent que la Fédération est désormais proche de parvenir à un accord définitif avec Pirlo, légende du football italien et ancien joueur de la Juventus et du Milan, qui possède une expérience d'entraîneur modeste mais qui bénéficie d'une grande confiance de la part de la direction de la Fédération pour mener la sélection vers la reconquête de sa gloire continentale et mondiale.

Cette nomination attendue intervient dans un contexte où la Fédération italienne souhaite ouvrir une nouvelle page après les récents échecs, comptant sur le grand héritage footballistique de Pirlo et sur sa capacité à inspirer une nouvelle génération de joueurs afin de retrouver l'éclat de l'Azzurra sur les scènes internationales.