Un rapport de presse a évoqué, ce mardi, l'avenir d'Eduardo Camavinga, le joueur du Real Madrid, dont de nombreux rapports avaient prédit le départ du club merengue, lors du mercato estival qui se termine ce soir.

Le journal « Marca » a indiqué que Camavinga a encore des choses à accomplir. Le Français entame sa sixième saison avec le Real Madrid et a beaucoup à prouver, après un été durant lequel des doutes ont plané sur son avenir. En effet, après une saison décevante, son nom avait été cité parmi les candidats au départ afin d'alléger la charge financière, mais il n'a jamais songé à faire ses valises, et l'arrivée de José Mourinho sur le banc est venue dissiper tous les doutes. L'entraîneur portugais lui a accordé une place dans son onze, et cette confiance est aujourd'hui son point de départ pour s'affirmer.

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Mais son été n'a pas commencé sous les meilleurs auspices. Il a été écarté de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Cette absence lui a permis de rejoindre plus tôt la préparation d'avant-saison, pour devenir l'un des principaux protégés de Mourinho dans un milieu de terrain qui souffre d'un manque de joueurs.

Eduardo a été titulaire lors de trois des quatre matches amicaux, et n'a été sur le banc que lors de la dernière rencontre.

Mais ses sensations étaient fluctuantes. La performance du Français a oscillé entre de bonnes périodes et d'autres décevantes au cours d'un même match, une inconstance qui a fait naître des doutes sur son niveau.

Mais cette inconstance a changé face à Málaga, où il n'a commis que peu d'erreurs et où il a enfin affiché le niveau qu'on attendait de lui. Ce fut le tournant dont il avait besoin.

Le mérite le plus important de ce redressement revient à Mourinho. L'entraîneur a apporté son soutien à Camavinga après le match face à Málaga, et lui a adressé de vifs éloges.

L'entraîneur portugais a déclaré en conférence de presse : « Camavinga, un joueur qui ne jouit pas d'une grande popularité, a livré un match remarquable. Je suis extrêmement satisfait de sa prestation. »

Comme la composition de l'équipe restera pratiquement inchangée, le joueur français bénéficiera de plus d'occasions qu'on ne le prévoyait à la fin de la saison dernière.

En effet, les transferts de l'été ont été parfaitement équilibrés, Bernardo Silva ayant rejoint le club pour remplacer Ceballos, sans augmenter le nombre de milieux de terrain, ce qui permet une répartition équilibrée du temps de jeu et donne à chacun la possibilité de participer.

Dans ce scénario, le joueur français doit exploiter ses meilleurs atouts : sa capacité à couvrir de larges espaces, à récupérer le ballon et à se projeter vers l'avant fait de lui un apport précieux pour l'équipe.

S'il parvient à maintenir le niveau qu'il a montré face à Málaga, Camavinga possède tous les atouts pour devenir un joueur essentiel dans l'effectif de Mourinho, l'un de ces joueurs dont l'entraîneur portugais a toujours su tirer le meilleur parti.

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