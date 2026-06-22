Un nouvel élan d’espoir… Quelles ont été les mots de Mohamed Salah après cette victoire historique en Coupe du monde ?

Mohamed Salah, la star de l’équipe d’Égypte, a exprimé sa fierté et sa gratitude après l’exploit historique des Pharaons, qui ont décroché leur première victoire depuis leur retour en Coupe du monde.

Les Pharaons ont dominé la Nouvelle-Zélande 3-1 et pris la tête de leur groupe avec 4 points en deux rencontres, après avoir arraché un précieux match nul face à la Belgique (1-1).

« Je ne sais pas comment exprimer cela, c’est un exploit incroyable pour tous les joueurs et le staff technique », a déclaré Salah dans des propos rapportés après le match par le site de la Fédération internationale de football (FIFA).

La star des Pharaons a ajouté : « Nous avons l’occasion de nous qualifier pour le tour suivant en tant que leaders du groupe, et avec le temps, le peuple égyptien s’en souviendra peut-être comme de la plus grande réussite de notre histoire. »

Les Pharaons ont dominé la rencontre, inscrivant leurs trois buts à des moments clés, tandis que les Kiwis n’ont pu répondre qu’une seule fois.

Grâce à ce succès historique, les Pharaons totalisent quatre points et occupent provisoirement la tête du classement, entretenant de réels espoirs de se qualifier pour le deuxième tour pour la première fois de leur histoire.

Ce succès représente un tournant historique pour le football égyptien, qui attendait depuis longtemps de briller sur la plus grande scène mondiale.

Il a également salué l’esprit d’équipe et les sacrifices de ses coéquipiers, insistant sur le fait que cette réussite collective appartenait à tous, sans exception.