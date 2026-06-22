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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un nouvel élan d’espoir… Quelle a été la réaction de Mohamed Salah après cette victoire historique en Coupe du monde ?

M. Salah
Égypte
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Canada

Un exploit que le peuple retiendra.

Mohamed Salah, la star de l’équipe d’Égypte, a exprimé sa fierté et sa gratitude après l’exploit historique des Pharaons, qui ont décroché leur première victoire depuis leur retour en Coupe du monde.

Les Pharaons ont dominé la Nouvelle-Zélande 3-1 et pris la tête de leur groupe avec 4 points en deux matchs, après avoir arraché un nul précieux contre la Belgique (1-1).

« Je ne sais pas comment exprimer cela, c’est un exploit incroyable pour tous les joueurs et le staff technique », a déclaré Salah dans des propos rapportés après le match par le site de la Fédération internationale de football (FIFA).

La star des Pharaons a ajouté : « Nous avons l’occasion de nous qualifier pour le tour suivant en tant que leaders du groupe, et avec le temps, le peuple égyptien s’en souviendra peut-être comme du plus grand exploit de notre histoire. »

Il a ajouté : « L’équipe nationale a réalisé une belle performance, surtout en seconde période où les Pharaons ont dominé la Nouvelle-Zélande, comme en attestent nos trois buts et les multiples occasions créées devant le but adverse. »

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Le « Pharaon » a conclu : « Au sein de l’équipe nationale, nous nous sommes engagés à donner le meilleur de nous-mêmes pour faire plaisir aux supporters égyptiens et aller le plus loin possible dans cette Coupe du monde. »

Il a conclu : « Nous sommes en tête du groupe, mais le prochain match est crucial. Nous allons savourer cette victoire aujourd’hui, puis nous nous mettrons dès demain à préparer le match contre l’Iran lors de la troisième journée. »

Les Pharaons ont maîtrisé les débats dans le cadre du groupe 7, inscrivant leurs trois buts à des moments clés, tandis que les Néo-Zélandais n’ont pu répondre qu’une seule fois. 

Grâce à ce succès historique, les Pharaons totalisent quatre points et occupent provisoirement la première place du groupe, entretenant l’espoir d’atteindre pour la première fois de leur histoire le deuxième tour de la Coupe du monde.

Ce succès représente un tournant historique pour le football égyptien, qui attendait depuis longtemps de savourer une victoire sur la plus grande scène mondiale. 

Il a tenu à saluer l’esprit d’équipe et le sacrifice de ses coéquipiers, insistant sur le fait que cette victoire était l’œuvre de tous.

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