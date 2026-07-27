Ibrahima Toumkara, milieu de terrain international espagnol d'origine gambienne, continue de susciter l'admiration lors du stage de préparation de Barcelone pour la nouvelle saison, bien qu'il n'ait pas encore dépassé les 16 ans. Il devient ainsi le seul joueur né en 2010 dans le groupe de l'entraîneur allemand Hansi Flick, un signe fort de la possibilité qu'il reste avec l'équipe première au lieu d'évoluer avec l'équipe réserve comme cela était prévu.

Le quotidien catalan « Sport » a indiqué que, selon des sources proches du club catalan, Flick n'a pas hésité à intégrer Toumkara à un large groupe de jeunes joueurs qui ont entamé la période de préparation de la saison avec l'équipe première. Le jeune joueur a impressionné tout le monde par son gabarit physique remarquable, en plus de ses qualités techniques et de sa puissance physique, ce qui a laissé plus d'un joueur de l'équipe première, qui n'avaient pas participé à beaucoup d'entraînements avec lui, très étonnés de son niveau.

3 minutes suffisent

Toumkara a profité du premier match amical de Barcelone avant le début de la saison pour prouver sa valeur, en inscrivant le troisième but des Blaugrana lors de la victoire face au CE Europa (4-1) vendredi dernier, après avoir reçu une passe d'Àlex González avant de s'élancer pour envoyer le ballon au fond des filets d'une manière époustouflante, malgré une surveillance défensive rapprochée.

Le plus notable est que le but est survenu à peine 3 minutes après son entrée sur la pelouse du stade Tito Vilanova, Flick ayant procédé à des changements complets dans la composition après la mi-temps, confirmant l'impact remarquable que le jeune joueur avait montré lors des précédents entraînements, ce qui a poussé l'entraîneur allemand à lui offrir sa chance de manière précoce.

Un maintien envisageable

Toumkara sait parfaitement que le chemin devant lui est long, et qu'il est prévu à ce stade qu'il évolue cette saison avec l'équipe réserve. Mais sa performance marquante lors du stage de préparation a laissé toutes les options ouvertes, y compris la possibilité de son maintien avec l'équipe première, en particulier à la lumière des blessures de certains joueurs (Ronald Araújo, Alejandro Balde et Fermín) et du prêt imminent de Marc-André ter Stegen à l'Ajax Amsterdam.

Barcelone se prépare actuellement pour une tournée de préparation en Angleterre, où Flick prévoit de conserver l'ossature de l'équipe de base qui l'accompagne depuis le début de la période de préparation de la saison, en raison de l'absence persistante du reste des internationaux (tous les joueurs espagnols, Koundé et Gordon), en vacances après la Coupe du monde 2026.

Les sources ont confirmé que Flick continuera assurément à surveiller Toumkara de près durant la tournée de préparation, même s'il a encore beaucoup à apprendre, comme on peut s'y attendre à cet âge. Mais il possède un potentiel immense qui fait de lui le grand talent à venir de l'académie de La Masia, et qui continuera sans aucun doute à faire les gros titres des journaux dans la période à venir.

Il convient de rappeler que Toumkara est le plus jeune joueur du groupe actuel qui se prépare pour la nouvelle saison, mais son gabarit physique solide et ses grandes qualités techniques lui ont permis de surpasser de nombreux joueurs plus âgés, un signe clair que Barcelone pourrait avoir devant lui une nouvelle étoile montante issue de la célèbre usine à talents de La Masia.