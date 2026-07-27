Un nouveau Yamal ? Le jeune joueur du Barça impressionne Flick, et une surprise l'attend

Ibrahima Toungara, milieu de terrain international espagnol d'origine gambienne, continue de susciter l'admiration au sein du stage de préparation du Barça pour la nouvelle saison, alors qu'il n'a pas encore dépassé les 16 ans. Il devient ainsi le seul joueur né en 2010 dans le groupe de l'entraîneur allemand Hansi Flick, un signal fort quant à la possibilité de le voir rester avec l'équipe première plutôt que d'évoluer avec la réserve comme cela était prévu.

Selon le journal catalan « Sport », et d'après des sources proches du club catalan, Flick n'a pas hésité à intégrer Toungara à un large groupe de jeunes joueurs qui ont entamé la période de préparation de la saison avec l'équipe première. Le jeune joueur a impressionné tout le monde par sa constitution physique remarquable, ainsi que par ses qualités techniques et sa puissance physique, à tel point que plusieurs joueurs de l'équipe première, qui n'avaient pas participé à beaucoup d'entraînements avec lui, ont été très étonnés de son niveau.

3 minutes ont suffi

Toungara a profité du premier match amical du Barça avant le début de la saison pour prouver sa valeur, en inscrivant le troisième but des Blaugrana lors de la victoire contre le CE Europa (4-1) vendredi dernier, après avoir reçu une passe d'Álex González avant de partir et d'envoyer le ballon au fond des filets d'une manière saisissante, malgré une surveillance défensive très serrée.

Fait marquant, ce but est intervenu à peine 3 minutes après son entrée sur la pelouse du stade Tito Vilanova, où Flick avait procédé à des changements complets dans la composition après la pause. Une confirmation de l'impact notable dont le jeune joueur avait fait preuve lors des entraînements précédents, ce qui a poussé le technicien allemand à lui offrir sa chance de manière précoce.

Un maintien envisageable

Toungara a parfaitement conscience que le chemin devant lui est encore long, et qu'il est prévu en principe qu'il évolue cette saison avec la réserve. Mais sa prestation remarquable lors du stage de préparation a laissé toutes les options ouvertes, y compris la possibilité de le voir rester avec l'équipe première, en particulier compte tenu des blessures de certains joueurs (Ronald Araújo, Alejandro Baldé et Fermín) et de l'imminence du prêt de Marc-André ter Stegen à l'Ajax Amsterdam.

Le Barça se prépare actuellement pour une tournée de préparation en Angleterre, où Flick prévoit de conserver l'ossature de l'équipe qui l'a accompagné depuis le début de la période de préparation de la saison, en raison de l'absence prolongée des autres joueurs internationaux (tous les joueurs espagnols, Koundé et Gordon), en congé après la Coupe du monde 2026.

Les sources ont confirmé que Flick continuera assurément de suivre Toungara de près durant la tournée de préparation, même s'il a encore beaucoup à apprendre, comme il est logique de l'attendre à cet âge. Il possède néanmoins d'immenses possibilités qui font de lui le prochain grand talent issu de l'académie de La Masia, et qui continueront sans aucun doute à faire les gros titres de la presse dans les temps à venir.

À noter que Toungara est le plus jeune joueur du groupe actuel qui se prépare pour la nouvelle saison, mais sa solide constitution physique et ses grandes qualités techniques lui ont permis de surpasser de nombreux joueurs plus âgés. Un signe clair que le Barça pourrait être face à une nouvelle étoile montante de la célèbre usine à talents qu'est La Masia.