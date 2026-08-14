Le club d'Al-Ittihad a renvoyé son joueur Unai Hernández en Espagne, mais précisément en deuxième division, lui qui figurait parmi les talents montants les plus prometteurs du FC Barcelone.

Al-Ittihad a publié un communiqué, via son compte officiel sur le réseau « X », par lequel il a annoncé son accord pour prêter son milieu de terrain espagnol Unai Hernández au club de Gérone jusqu'à la fin de la saison prochaine.

Unai revient ainsi en Espagne, et plus précisément en Catalogne, une saison et demie après son départ de son ancien club, le FC Barcelone, mais il sera contraint d'évoluer en deuxième division, où Gérone a été relégué.

Al-Ittihad avait recruté le joueur de 21 ans en janvier 2025, pour 5 millions d'euros, après que ce dernier eut refusé de prolonger son contrat avec le FC Barcelone, faute d'avoir été intégré à l'équipe première jusqu'alors.

Hernández n'a disputé que 10 matchs avec Al-Ittihad, durant lesquels il a inscrit un seul but et délivré 3 passes décisives, avant d'être prêté à Al-Shabab la saison dernière, mais il n'a été impliqué que sur un seul but en 21 matchs.

Bien que le jeune joueur ait porté le surnom d'héritier de Xavi Hernández, la légende du FC Barcelone, il n'a pas su convaincre l'Allemand Jens Wissing, le directeur technique de l'équipe d'Al-Ittihad, ce qui a poussé le club à le prêter de nouveau, cette fois à Gérone.

Il convient de rappeler que le contrat d'Unai Hernández avec Al-Ittihad court jusqu'en 2028, ce qui signifie qu'il sera à une saison de son départ à l'issue de son prêt à Gérone.