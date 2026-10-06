Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'Arabie saoudite, a décidé de verrouiller son homologue des Émirats arabes unis, en finale de la Coupe du Golfe arabe « Gulf Cup 27 ».

L'Arabie saoudite affronte les Émirats arabes unis, ce mardi, au stade Al-Inma de Djeddah, en finale de la vingt-septième édition de la compétition du Golfe.

Donis a annoncé le onze de départ, qui a vu la titularisation de 3 joueurs au milieu de terrain pour la première fois dans cette édition de la compétition du Golfe, à savoir Abdullah Al-Khaibari, Mohamed Kanno et Nasser Al-Dawsari.

Le technicien grec s'appuyait systématiquement sur Mohamed Kanno et un autre joueur à ses côtés au milieu de terrain, lors des quatre derniers matches de la compétition du Golfe, avec Saleh Abu Al-Shamat positionné comme meneur de jeu.

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Cette fois, Donis a décidé de déplacer Saleh Abu Al-Shamat pour évoluer clairement au poste d'ailier droit, devant son frère l'arrière droit Mohamed Abu Al-Shamat, en s'appuyant sur Hammam Al-Hammami comme ailier gauche, et Firas Al-Buraikan comme avant-centre pur.

De plus, le technicien grec a réintégré son joueur Hassan Tambakti dans le onze de départ, aux côtés d'Abdulelah Al-Amri, après qu'il eut débuté sur le banc lors de la victoire contre le Qatar aux tirs au but en demi-finale.

La composition de l'Arabie saoudite était la suivante :

Gardien de but : Mohamed Al-Owais

Défense : Mohamed Abu Al-Shamat - Hassan Tambakti - Abdulelah Al-Amri - Mutaib Al-Harbi

Milieu de terrain : Abdullah Al-Khaibari - Mohamed Kanno - Nasser Al-Dawsari

Attaque : Saleh Abu Al-Shamat - Firas Al-Buraikan - Hammam Al-Hammami

De son côté, le Croate Zlatko Dalić, sélectionneur des Émirats arabes unis, a annoncé le onze de départ qui dispute le match face à l'Arabie saoudite.

La composition des Émirats arabes unis était la suivante :

Gardien de but : Khalid Eisa

Défense : Ruben Felipe - Lucas Pimenta - Alaaeldin Zuhair - Marcus Meloni

Milieu de terrain : Mamadou Coulibaly - Issam Fayez - Bruno Oliveira

Attaque : Nicolás Giménez - Guilherme da Silva - Ousmane Camara