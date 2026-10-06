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Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Un nouveau visage pour la sélection saoudienne : Donis prend l'étau sur les Émirats arabes unis en finale de la Coupe du Golfe 27

Arabie saoudite vs Emirats Arabes Unis
Arabie saoudite
Emirats Arabes Unis
Gulf Cup
G. Donis
Arabie saoudite
Émirats arabes unis
Grèce

Qui sera sacré champion ?

Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'Arabie saoudite, a décidé de verrouiller son homologue des Émirats arabes unis, en finale de la Coupe du Golfe arabe « Gulf Cup 27 ».

L'Arabie saoudite affronte les Émirats arabes unis, ce mardi, au stade Al-Inma de Djeddah, en finale de la vingt-septième édition de la compétition du Golfe.

Donis a annoncé le onze de départ, qui a vu la titularisation de 3 joueurs au milieu de terrain pour la première fois dans cette édition de la compétition du Golfe, à savoir Abdullah Al-Khaibari, Mohamed Kanno et Nasser Al-Dawsari.

Le technicien grec s'appuyait systématiquement sur Mohamed Kanno et un autre joueur à ses côtés au milieu de terrain, lors des quatre derniers matches de la compétition du Golfe, avec Saleh Abu Al-Shamat positionné comme meneur de jeu.

Cette fois, Donis a décidé de déplacer Saleh Abu Al-Shamat pour évoluer clairement au poste d'ailier droit, devant son frère l'arrière droit Mohamed Abu Al-Shamat, en s'appuyant sur Hammam Al-Hammami comme ailier gauche, et Firas Al-Buraikan comme avant-centre pur.

De plus, le technicien grec a réintégré son joueur Hassan Tambakti dans le onze de départ, aux côtés d'Abdulelah Al-Amri, après qu'il eut débuté sur le banc lors de la victoire contre le Qatar aux tirs au but en demi-finale.

La composition de l'Arabie saoudite était la suivante :

Gardien de but : Mohamed Al-Owais

Défense : Mohamed Abu Al-Shamat - Hassan Tambakti - Abdulelah Al-Amri - Mutaib Al-Harbi

Milieu de terrain : Abdullah Al-Khaibari - Mohamed Kanno - Nasser Al-Dawsari

Attaque : Saleh Abu Al-Shamat - Firas Al-Buraikan - Hammam Al-Hammami

De son côté, le Croate Zlatko Dalić, sélectionneur des Émirats arabes unis, a annoncé le onze de départ qui dispute le match face à l'Arabie saoudite.

La composition des Émirats arabes unis était la suivante :

Gardien de but : Khalid Eisa

Défense : Ruben Felipe - Lucas Pimenta - Alaaeldin Zuhair - Marcus Meloni

Milieu de terrain : Mamadou Coulibaly - Issam Fayez - Bruno Oliveira

Attaque : Nicolás Giménez - Guilherme da Silva - Ousmane Camara

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