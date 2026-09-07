Un nouveau visage au Camp Nou : qui est l'arbitre du match d'ouverture européen du Barça ?

Dans une décision surprenante de l'instance dirigeante du football européen, le stade Spotify Camp Nou sera le théâtre de la première apparition européenne d'un arbitre allemand, la nuit du retour du Barça en Ligue des champions.

L'UEFA a officiellement annoncé ce lundi la désignation de l'arbitre allemand Sven Jablonski, âgé de 36 ans, pour diriger le match d'ouverture du Barça en Ligue des champions face au club néerlandais du Feyenoord, prévu mercredi prochain en soirée à 18h45 heure d'Europe centrale au Camp Nou.

Cette désignation revêt une signification particulière : ce sera la première fois de sa carrière que Jablonski dirige un match du FC Barcelone dans les compétitions européennes, et la toute première pour lui dans l'antre des Blaugrana.

Ce sera également son premier match européen cette saison, une occasion importante pour ce jeune arbitre qui franchit un grand pas dans sa carrière continentale. Il sera assisté dans cette mission par le vétéran allemand Bastian Dankert, qui prendra en charge l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Malgré son manque d'expérience avec les clubs espagnols, Jablonski n'est pas totalement étranger au football espagnol. Il a déjà dirigé un seul match de clubs espagnols, la saison dernière lors de la défaite de Villarreal 1-0 face à Pafos, et il a également arbitré un match de l'équipe d'Espagne des moins de 19 ans, ainsi qu'un match du Real Madrid en Ligue des champions de la jeunesse.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »



De l'autre côté, le match de mercredi sera la première fois que l'arbitre allemand dirige un match du Feyenoord en Europe, même s'il a une expérience passée dans l'arbitrage de matchs d'autres clubs néerlandais, puisqu'il a déjà dirigé des rencontres de l'AZ Alkmaar et de l'Ajax Amsterdam, ce qui le rend familier du style du football néerlandais avant le duel tant attendu du Camp Nou dirigé par Hansi Flick.