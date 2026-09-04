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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Un nouveau visage à Al-Hilal : Inzaghi tranche sur le sort de Martinelli et Watkins pour le derby face à Al-Shabab

Al Shabab vs Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
Saudi Pro League
O. Watkins
G. Martinelli
Arabie saoudite
Angleterre
Brésil

« Le leader » se montre sous un autre visage

L'entraîneur italien d'Al-Hilal, Simone Inzaghi, a tranché la question de la participation de ses deux nouvelles recrues, le Brésilien Gabriel Martinelli et l'Anglais Ollie Watkins, au derby de Riyad face à Al-Shabab.

Al-Hilal se déplace ce vendredi sur la pelouse du SHG Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, pour affronter Al-Shabab lors de la cinquième journée du championnat de Roshan.

Le quotidien saoudien Al-Riyadiah rapporte que Martinelli a rejoint le rassemblement d'Al-Hilal pour le derby face à Al-Shabab, et qu'il devrait figurer dans la liste définitive qu'Inzaghi dévoilera juste avant la rencontre.

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Cela intervient moins de 24 heures après l'annonce par le club de la capitale de la signature de Martinelli, en provenance d'Arsenal, dans le cadre d'un transfert dont le montant s'est élevé à 65 millions d'euros, selon des rapports de presse.

Saudi Pro League
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

De son côté, l'attaquant anglais Ollie Watkins, arrivé d'Aston Villa, figurera en tête du onze de départ que dévoilera l'entraîneur italien, selon ce qu'a révélé le quotidien saoudien Al-Yaum.

Watkins avait déjà entamé son aventure avec « Al-Zaïm » mardi dernier, lorsqu'il est entré en jeu comme remplaçant et a inscrit le troisième but de la victoire dans le Clasico face au rival traditionnel Al-Ahli sur le score de 3-0, sur la pelouse du Kingdom Arena.

Al-Hilal cherche à décrocher une cinquième victoire consécutive afin de conserver sa place en tête du classement, qu'il occupe actuellement avec 12 points, devançant à la seule différence de buts Al-Nassr, deuxième.

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