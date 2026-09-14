Le Néerlandais Marino Pusic, entraîneur d'Al-Ahli Arabie saoudite, a décidé de réintégrer son joueur rebelle dans le onze de départ pour la première rencontre de l'équipe en Ligue des champions d'Asie Élite, tandis qu'une nouvelle recrue fait sa première apparition avec le club.

Al-Ahli reçoit le club ouzbek du Pakhtakor, ce lundi, au stade Alinma de Djeddah, lors de la première journée de la phase de championnat de la compétition asiatique.

Pusic a dévoilé le onze de départ de l'équipe de Djeddah, avec la titularisation du Brésilien Matheus Gonçalves, écarté de ses plans depuis son arrivée sur le banc.

Gonçalves avait exprimé son mécontentement après avoir été laissé hors de la liste d'Al-Ahli lors de la dernière rencontre face à Al-Hazm en Roshn Saudi League, en publiant une image noire sur son compte X et en supprimant ses photos sous le maillot du club sur Instagram.

La star brésilienne évoluera de nouveau aux côtés de son compatriote Wenderson Galeno et de Saleh Abu Al-Shamat, derrière l'attaquant anglais Ivan Toney sur le front de l'attaque.

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De son côté, l'entraîneur néerlandais a décidé d'aligner sa nouvelle recrue française Ibrahima Diaby dans le onze de départ pour la première fois, après son transfert au club en provenance du Cercle Bruges belge lors du dernier mercato estival.

Diaby évoluera au milieu de terrain aux côtés de l'autre nouvelle recrue en provenance du club d'Al-Fateh, Nayef Massoud, devant la ligne défensive composée de Saïd Baatiya, du Turc Merih Demiral, de Rayan Hamed et de Saad Balobaid.

Ce match sera le premier d'Al-Ahli dans l'édition actuelle de la Ligue des champions d'Asie Élite, où le club cherche à conserver le titre qu'il a remporté lors des deux dernières éditions, pour la première fois de son histoire.

Le club dispute cette rencontre sans plusieurs de ses anciennes stars qui l'ont mené aux deux derniers titres, à commencer par l'ailier algérien Riyad Mahrez et le milieu de terrain ivoirien Franck Kessié, en plus de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle.

La composition d'Al-Ahli est la suivante :