Un nouveau tournant pour le football égyptien… Les clubs populaires entrent dans l'ère de l'investissement

Le football égyptien franchit une nouvelle étape vers le développement et l’investissement. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a lancé une initiative pour renforcer la gestion professionnelle des clubs populaires, en créant des sociétés dédiées à l’administration et à la valorisation de leur activité footballistique. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie de l’État visant à optimiser ses actifs sportifs et à assurer la pérennité financière des clubs.

Concrètement, et conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sissi visant à valoriser les clubs populaires et à optimiser leurs actifs, Gohar Nabil, ministre de la Jeunesse et des Sports, a présidé la cérémonie de signature de deux protocoles d’accord entre plusieurs clubs, en présence du député Ahmed Diab, président de la Fédération égyptienne des clubs professionnels et de la commission de la Jeunesse et des Sports du Sénat.

La cérémonie a ainsi vu la signature d’un protocole d’accord entre le club sportif Al-Sharqia et le club ENPPI, ainsi qu’un autre protocole d’accord entre le club Montakhab Al-Suez et le club Petrojet, en vue de la création de deux sociétés de services sportifs chargées de la gestion, de l’exploitation et de l’investissement dans le secteur du football, ce qui contribuera à améliorer l’efficacité technique et administrative, à assurer la viabilité financière et à renforcer la compétitivité des clubs.

Jawhar Nabil a rappelé que ces protocoles s’inscrivent dans la stratégie nationale de développement du football, conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sissi.

Il a par ailleurs remercié la Fédération égyptienne de football, dirigée par l’ingénieur Hani Abu Rida, pour sa collaboration, et réaffirmé l’engagement du ministère à fournir un accompagnement technique et juridique aux clubs afin de créer ces sociétés de services sportifs, gage de pérennité financière et de compétitivité accrue.

De son côté, le député Ahmed Diab a souligné que ces deux protocoles marquaient une étape majeure vers la professionnalisation de la gestion des clubs égyptiens et témoignaient d’une volonté ferme d’optimiser les ressources disponibles, afin de développer le système footballistique et d’améliorer la performance des clubs sur les plans sportif et économique.

Le protocole d’accord entre Montakhab Al-Souez et Petrojet a été paraphé par Moataz Salim, président du club de Montakhab Al-Souez, et Samah Mabrouk, président de Petrojet. et le Dr Hamdi Marzouk, président du club Al-Sharqia, en présence de plusieurs responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que de dirigeants des clubs.

À l’issue de la cérémonie, les dirigeants des quatre clubs ont exprimé leur gratitude envers l’État égyptien, représenté par le ministère de la Jeunesse et des Sports, soulignant que ces protocoles marquent le début d’une nouvelle phase de coopération et d’investissement, en vue d’achever les démarches juridiques nécessaires à la création de sociétés de services sportifs, conformément à la loi sur le sport, afin de bâtir un modèle professionnel durable pour le développement du football égyptien.

Selon plusieurs sources, un protocole de coopération a été conclu entre Al-Sharqia et ENPPI pour créer une entité dénommée « Al-Sharqia ENPPI Football », détenue à 51 % par ENPPI et à 49 % par Al-Sharqia. Le stade de l’université de Zagazig, ou stade de Zagazig, sera aménagé pour accueillir les matchs de l’équipe en première division.

Par ailleurs, la licence d’Al-Sharqia sera gelée en deuxième division, tandis que les autres disciplines du club continueront leurs activités sous l’appellation Al-Sharqia. Une commission technique procédera enfin à l’évaluation des joueurs actuels, en équipe première comme en secteur jeunes, afin de sélectionner les éléments appelés à intégrer le nouveau projet.