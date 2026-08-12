Un nouveau soutien pour Infantino dans son grand dossier : le mal que l'on connaît vaut mieux que celui que l'on ignore !

Le président de la Fédération malawite de football, Fleetwood Haiya, a annoncé son soutien total au maintien de Gianni Infantino à la tête de la Fédération internationale de football (FIFA), affirmant que la qualification historique de la sélection féminine de son pays pour la Coupe du monde 2027 est le fruit direct des investissements de la FIFA en Afrique.

Haiya a déclaré dans un entretien exclusif accordé à l'agence « Reuters » mercredi que la sélection du Malawi, qui a créé la surprise lors de la Coupe d'Afrique des nations féminine actuellement organisée au Maroc en atteignant les demi-finales et en décrochant une place au Mondial, n'aurait jamais pu réaliser cet exploit sans la vision d'Infantino.

Il a ajouté : « Si l'on regarde ce qu'Infantino a accompli dans le développement du football pour les fédérations les moins favorisées et pour l'Afrique en général, je serais très étonné qu'aucune fédération africaine ne le soutienne. »

Haiya a expliqué que sa fidélité à Infantino, qui fait face à des pressions croissantes, s'explique par l'importance qu'il accorde au principe d'égalité des chances et par son soutien au football populaire et féminin, déclarant : « Il a cru en nous lorsque nous lui avons parlé de nos projets, et en conséquence le Malawi s'est qualifié pour la première fois pour la Coupe du monde. Que peut-on souhaiter de plus qu'un président qui vous écoute et croit en votre vision ? »

Concernant la proposition controversée qu'Infantino a récemment retirée, relative à la vente d'une partie des droits commerciaux de la Coupe du monde pour 4,2 milliards de dollars, Haiya a estimé que son retrait était une décision judicieuse en raison de préoccupations liées à la gouvernance, mais il a insisté sur la nécessité de la remplacer par un autre mécanisme garantissant le soutien financier aux fédérations pauvres.

Il a souligné que la subvention proposée, d'un montant de 40 millions de dollars, aurait été « un tournant décisif » dans son pays, précisant : « Le Malawi est l'un des pays les plus pauvres du monde, et nous souffrons de graves problèmes d'infrastructures. Si vous voyiez les terrains sur lesquels s'entraînent nos filles qui se sont qualifiées pour la Coupe du monde, vous seriez choqués. Nous avons le talent, mais nous manquons de ressources. »

Haiya a conclu ses propos en affirmant que sa fidélité à Infantino est « ferme et inébranlable », tout en accueillant favorablement toute concurrence démocratique lors des élections de la FIFA en mars prochain, mais il a déclaré : « Celui qui veut concurrencer Infantino doit annoncer ses intentions et préciser ce qu'il apportera au Malawi. Jusqu'à présent, je suis satisfait de sa manière de diriger la FIFA. Le mal que l'on connaît vaut mieux que le mal que l'on ignore. Si vous me le demandiez maintenant, je dirais que je soutiens Infantino et que je le porterai candidat. »