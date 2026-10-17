Un nouveau scénario dans l'affaire Manchester City sème la terreur chez les clubs anglais

Les clubs de Premier League craignent que la bataille de Manchester City pour contester sa condamnation ne se poursuive jusqu'à la saison prochaine, ce qui placerait la compétition devant un « problème colossal ».

Un sentiment de mécontentement règne en raison de ce qui apparaît comme un refus de Manchester City de parvenir à un règlement qui mettrait fin à la procédure au cours de la saison actuelle et dissiperait le flou qui planе sur la Premier League.

Manchester City a été reconnu coupable de la quasi-totalité des plus de 100 chefs d'accusation liés à la violation des règles financières, après qu'une commission indépendante a conclu que le club avait gonflé ses revenus commerciaux et minoré ses dépenses à hauteur de 920 millions de livres sterling.

La sanction attendue, qui pourrait inclure un retrait de points et le retrait de titres au club, n'a pas encore été annoncée, tandis que Manchester City a confirmé avoir déposé un appel contre le jugement.

Cela a jeté une ombre sur la saison de Premier League, compte tenu des incertitudes entourant la mesure dans laquelle la lutte pour le titre, les places qualificatives pour les compétitions européennes et la relégation seront affectées par l'affaire Manchester City.

Mais les concurrents de Manchester City craignent que l'affaire ne soit pas tranchée au cours de la saison actuelle, le club étant prêt à explorer toutes les voies possibles pour contester et faire annuler le jugement.

Une source a déclaré, selon le quotidien britannique « Telegraph » : « Les discussions entre les clubs portent sur le fait qu'aucune partie ne s'attend à ce que l'affaire soit tranchée au cours de la saison actuelle. C'est un problème colossal, car personne ne sait avec certitude pour quoi il est en train de concourir, ni si les classements finaux seront maintenus. »

La date de l'audience en appel n'a pas encore été fixée, dans l'attente de la nomination d'une commission chargée d'examiner les preuves. Dans des circonstances normales, la commission d'appel doit rendre sa décision dans un délai de 12 semaines, conformément aux règlements de la Premier League, ce qui signifie que l'échéance serait le 21 janvier.

Manchester City pourrait contester la règle des 12 semaines fixée pour l'appel, au motif que les accusations portées contre le club sont antérieures à l'adoption de ce cadre temporel.

La commission d'appel peut réexaminer la décision de la commission d'enquête, les documents soumis et les procès-verbaux des témoignages.

Les témoins ne sont généralement pas interrogés de nouveau, ce qui rend cette procédure différente d'un nouveau procès complet.

Les issues possibles comprennent la confirmation des décisions rendues, l'annulation de certaines d'entre elles ou de toutes, ou le renvoi de certaines questions pour examen complémentaire. La commission d'appel peut également renvoyer l'affaire devant une nouvelle commission pour un nouveau procès.

On ignore encore si Manchester City est prêt à porter l'affaire au-delà des instances de régulation sportive, si son appel est rejeté.

Le jugement condamnant Manchester City a également porté sur son absence de coopération avec l'enquête menée par la Premier League pendant plusieurs années.

L'agence Bloomberg a rapporté que des discussions préliminaires en vue d'un règlement financier avaient échoué en raison du maintien par le club de sa position d'innocence, aucun signe n'indiquant qu'il serait prêt à changer d'attitude.

Une source a déclaré : « Manchester City ne semble reconnaître aucune infraction. Il est logique de penser qu'après avoir été reconnu coupable d'un si grand nombre de chefs d'accusation, il chercherait une forme de règlement, mais cela ne paraît pas possible pour le moment. Tout le monde attend simplement la sanction, et cela ne sert ni les intérêts du championnat ni ceux des clubs. »

Le quotidien « Telegraph » a révélé vendredi que l'affirmation de Manchester City selon laquelle il détiendrait des « preuves décisives » susceptibles d'annuler sa condamnation en appel repose sur un volume considérable de courriels, de lettres et de relevés bancaires.

Selon des personnes informées du dossier, le réexamen de documents gouvernementaux provenant d'Abou Dhabi, de reçus et des témoignages de 24 témoins, des éléments de preuve que le club estime avoir été écartés à tort lors de l'audience initiale, sera au cœur de ses efforts pour obtenir un acquittement total ou partiel, ou réclamer un nouveau procès.



