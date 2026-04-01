Un nouveau scandale… Un ancien joueur italien dénonce une corruption systématique dans le Calcio

L'Italien Federico Mangiamili, ancien joueur du Milan AC, a lancé une véritable bombe médiatique après l'échec de la sélection italienne à se qualifier pour la Coupe du monde 2026, suite à sa défaite face à la Bosnie-Herzégovine. Il a en effet révélé l'existence de pratiques de corruption à grande échelle qui, selon lui, minent le football italien de l'intérieur.

Mangiamili avait fait ses classes dans les équipes de jeunes du Milan AC, où il a joué avec les équipes des moins de 17 ans et des moins de 19 ans, avant de décider de prendre une retraite anticipée et de quitter définitivement le football en raison de ce qu'il a qualifié de « corruption endémique » dans le milieu du football italien.

Dans un message choquant publié sur son compte personnel sur les réseaux sociaux, Mangiamili a déclaré : « D'un côté, je me sens déçu, et de l'autre, je suis heureux. Seuls ceux qui ont vécu dans ce milieu savent à quel point ce qui se passe en coulisses est sordide. »

Il a ajouté : « Des agents font passer leurs joueurs des divisions inférieures à la troisième division italienne grâce à des pots-de-vin pouvant atteindre 50 000 euros. Les équipes de première division et les équipes de jeunes sont désormais composées de joueurs étrangers touchant des salaires exorbitants, et d’entraîneurs incapables de déterminer la composition de l’équipe de départ. »

L'ancien joueur a poursuivi : « J'ai vu des coéquipiers être très mal traités par les dirigeants des clubs, et tout cela fait partie du système toxique du football italien. La situation est désormais différente de celle des autres sports, où certains falsifient la réalité et ne comptent que sur le népotisme et l'argent. »

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Mangiamili a conclu son message en déclarant : « J'ai heureusement quitté ce milieu, mais ce que j'ai vu restera à jamais une image fidèle de la corruption du football italien ».

Cette révélation intervient à un moment particulièrement délicat, quelques heures seulement après l'élimination douloureuse de la sélection italienne face à la Bosnie, qui a suscité une vague de polémiques et de critiques sur la réalité du football en Italie.