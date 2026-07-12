L’ancien arbitre anglais Mark Clattenburg affirme qu’un nouvel angle de la « caméra araignée » lors d’Angleterre-Norvège pourrait déclencher un scandale susceptible d’entacher la Coupe du monde.

Dans une tribune publiée par le « Daily Mail », l’ancien arbitre anglais a décortiqué la situation controversée du premier but de Bellingham, inscrit face à la Norvège et contesté par les joueurs norvégiens, qui estiment que le ballon a heurté le câble de la caméra « araignée ». Voici son analyse :

Clattenburg y explique que l’Angleterre a égalisé contre la Norvège (1-1, victoire finale 2-1 des Three Lions) tôt ce matin, en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, et que les supporters ont célébré avec ferveur la superbe réalisation de Jude Bellingham.

J’ai alors remarqué que le gardien norvégien Orjan Niland contestait vivement la décision auprès de l’arbitre français Clément Turpin. Le coup de sifflet marquant la mi-temps a finalement mis fin à la polémique temporairement.

Peu après, le banc norvégien a contesté vivement le quatrième arbitre, Alejandro Hernández, sous l’œil d’un Stale Solbakken manifestement mécontent.

La chaîne Fox, pour laquelle je travaille comme consultant en arbitrage lors de cette Coupe du monde, a autorisé mon équipe et moi-même à examiner la cause de leur vive réaction. Nous avons donc visionné la séquence. Vous l’avez peut-être vue vous aussi sur les réseaux sociaux : un angle qui montre le ballon tombant soudainement du ciel. Peu de gens connaissent les règles.

Nous nous souvenons tous du ballon tombé du ciel lors de Sunderland-Liverpool : quand il y a une intervention extérieure, le jeu doit être arrêté. Je me suis donc demandé si, cette fois, le ballon n’avait pas heurté un élément, comme les câbles des quatre coins qui soutiennent la caméra « Spidercam » suspendue au-dessus de la pelouse.

Sa trajectoire, anormale, l’a conduite aux pieds d’Elliot Anderson.

Anderson a alors poursuivi son action, servi Gordon, lequel a transmis à Bellingham pour l’égalisation. Si impact il y a eu, ce câble aurait donc influencé directement l’action menant à l’égalisation ; or, en présence d’une telle preuve, l’arbitre aurait été contraint d’annuler le but.

Déclaration de la FIFA et crédibilité de l’instance internationale

La FIFA a publié un communiqué affirmant que les capteurs intégrés au ballon n’ont détecté aucun contact. Selon elle, ces dispositifs sont censés repérer le moindre effleurement et auraient donc signalé toute collision avec un câble de tension.

Bien sûr, la FIFA ne reconnaîtra jamais le contraire, de peur qu’un nouveau scandale n’éclabousse cette Coupe du monde. Une telle révélation pourrait discréditer l’instance et accentuer la défiance des supporters à son égard, dans un contexte où nombre d’entre eux doutent déjà de sa crédibilité.

À mes yeux, un événement anormal a bien eu lieu, mais les données techniques ne le confirment pas.

Je compatis avec l’arbitre vidéo (VAR) Jérôme Brissard, qui aurait dû détecter cette anomalie. Disposait-il d’un angle adéquat ? Les données des capteurs lui étaient-elles transmises ? A-t-il pensé à les vérifier ? Un « indicateur de contact » dans le football ?

La séquence s’est conclue aussi vite qu’elle avait commencé, le match reprenant son cours avant que quiconque n’ait pu examiner les images.

En Norvège, on évoquerait sans doute l’épisode de Dick Turpin et son masque. En Angleterre, on se satisfait plutôt de la désignation de Clément Turpin et de l’absence d’anomalie avérée.

L’équipe de Bellingham a été globalement traitée équitablement, même si certaines voix estiment que le penalty initialement accordé à Djed Spence, puis annulé, aurait dû être validé. Pour ma part, je ne suis pas de cet avis : Spence avait bien franchi la ligne et j’en avais pris note. J’ai donc validé cette décision rendue grâce à la technologie de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).

Haaland et la chance de l’Angleterre

L’Angleterre a également bénéficié d’un coup de pouce quand Erling Haaland a placé ses deux mains sur Anderson lors du corner précédant le but norvégien : le ballon n’était pas encore en jeu, et l’arbitre, après visionnage, a logiquement ordonné de le rejouer, offrant ainsi un prétexte valable pour annuler la réalisation. Je comprends néanmoins le sentiment norvégien selon lequel les décisions clés n’ont pas tourné en sa faveur lors de ce quart de finale.

Les Three Lions peuvent se réjouir de l’issue finale, même si Thomas Tuchel reste légèrement insatisfait.