Un nouveau scandale… L'arbitre de la CAN aurait-il reçu des « ordres d'en haut » après le forfait du Sénégal ?

Des articles parus dans la presse française ont révélé les grandes lignes du dossier déposé par la Fédération marocaine de football auprès de la Commission d'appel de la CAF afin d'obtenir une décision historique visant à transférer l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations 2025 du Sénégal aux Lions de l'Atlas.

Après avoir perdu la finale, disputée à Rabat il y a deux mois et demi, sur le score de 0-1 face à ses hôtes sénégalais, la délégation marocaine a déposé un recours auprès de la CAF, que la Commission d'appel a accepté et a statué en faveur de l'attribution du titre au Maroc.

Le dossier marocain s'appuyait sur les articles 82 et 84 du règlement de la compétition, qui stipulent que l'équipe qui « refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin du match » est considérée comme perdante et est éliminée de la compétition.

Les joueurs des Lions de la Teranga avaient quitté le terrain pendant environ 12 minutes, en signe de protestation contre la décision de l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala d'accorder un penalty dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps, alors que le score était de 0-0.

Mais la Fédération sénégalaise n'a pas baissé les bras et a à son tour déposé une plainte auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS), une démarche saluée par Patrice Motsepe, président de la CAF, qui a insisté sur le respect de la décision finale que rendra l'instance, dont le siège se trouve à Lausanne, en Suisse.

Des propos graves

De son côté, le journal « Le Monde », qui a eu accès aux rapports officiels relatifs à l'affaire, a révélé de nouveaux détails sur ce dossier controversé.

Dans le recours déposé par la Fédération marocaine de football contre les décisions de la commission de discipline le 19 février, le secrétaire général de la fédération, Tarik Najm, a fait référence dans sa note à des propos qualifiés d’embarrassants, attribués au président de la commission des arbitres de la CAF, et concernant d’éventuelles pressions sur l’arbitre de la finale.

L'enquête journalistique publiée ce dimanche par « Le Monde » a mis en lumière les positions défensives et offensives des deux parties, notamment en ce qui concerne l'interruption du match pendant 12 minutes due au retour des joueurs sénégalais aux vestiaires.

Avant l'annonce de la victoire du Maroc, la Fédération marocaine avait contesté les sanctions initiales. Dans une note juridique d'environ 40 pages, Tarek Najm a rapporté des propos qualifiés de « graves », attribués à Olivier Safari, président de la commission des arbitres de la CAF, lors de la réunion du comité exécutif le 13 février à Dar es-Salaam, en Tanzanie.

Selon la note marocaine, le président de la commission des arbitres aurait déclaré : « Olivier Safari a reconnu l'existence d'instructions institutionnelles transmises à l'arbitre pendant l'interruption du match suite au retrait des joueurs sénégalais, exigeant de ne pas sanctionner les joueurs des Lions de la Teranga par des cartons jaunes (ce qui aurait entraîné l'expulsion de deux joueurs déjà avertis), afin de garantir la continuité du match lors de leur retour sur le terrain ».

La question reste posée : l'arbitre a-t-il réellement subi des pressions de la part de ses supérieurs pour ne pas avertir les joueurs sénégalais afin de garantir la poursuite du match ?

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