Des rapports de presse publiés par les quotidiens américain « New York Times » et français « Le Monde » ont révélé que Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), a bénéficié d'un traitement financier particulier, consistant en la prise en charge par la fédération de ses impôts américains pour les années 2024, 2025 et 2026, pour un montant estimé à environ 4 millions de dollars, pendant sa période de résidence dans la ville de Miami en vue d'accueillir la Coupe du monde 2026.

Selon ce qu'ont rapporté les deux quotidiens, le mécanisme d'égalisation fiscale adopté par la FIFA pour éviter d'accorder un avantage financier ou de porter préjudice aux employés qui se sont installés aux États-Unis afin de travailler à l'organisation du Mondial était censé se limiter aux salariés de la fédération, sans inclure les responsables élus, parmi lesquels Infantino.

Les rapports ont indiqué que ce traitement a été accordé au président de la FIFA en 2024 par décision d'un comité restreint chargé de fixer les rémunérations des hauts responsables, sans qu'il soit consigné dans des documents officiels de la fédération, ce qui a soulevé des interrogations sur le fondement sur lequel reposait cette décision.

Les détails ne se sont pas arrêtés là, car les rapports ont révélé le rôle de Bruno Chiomento, l'avocat suisse et président du comité indépendant de gouvernance, d'audit et de conformité de la FIFA, qui entretient avec Infantino une relation d'amitié remontant à environ 20 ans, dans la présentation et la discussion de cette affaire.

Selon les informations publiées, Chiomento a obtenu des privilèges particuliers au sein de la fédération, étant le seul président de comité à avoir reçu l'accréditation de « personnalité très importante » pour assister à la Coupe du monde, ce qui lui permet de choisir les matchs qu'il souhaite regarder.

Chiomento perçoit par ailleurs son salaire annuel de 250 000 francs suisses en monnaie suisse, contrairement aux autres présidents de comités qui touchent leurs émoluments en dollars américains, ce qui lui permet de profiter des différences de taux de change.

Ces rapports interviennent au moment où Infantino fait face aux retombées de l'échec de son projet, présenté en juillet dernier, de vendre les droits de la Coupe du monde à des investisseurs du secteur privé, après que le projet a rencontré une opposition, dans un contexte de rapports faisant état d'une démarche européenne visant à le boycotter en cas de poursuite de celui-ci.

Le président de la FIFA doit disputer l'élection à la présidence de la fédération pour un quatrième mandat le 18 mars prochain dans la ville canadienne de Vancouver, étant à ce jour le seul candidat déclaré.