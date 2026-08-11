Un nouveau réseau arabe obtient les droits de diffusion du match entre Al Ahly et Barcelone

Le réseau égyptien « ON Sport » a annoncé avoir obtenu les droits de diffusion du match amical entre Al Ahly d'Égypte et le FC Barcelone en Trophée Joan Gamper, le mercredi 19 août.

Le réseau a révélé ce mardi que la rencontre, qui se déroule au stade « Spotify Camp Nou », sera diffusée exclusivement sur l'application « ON Sport ».

La chaîne émiratie « Sharjah » avait annoncé précédemment avoir obtenu les droits de diffusion de ce match amical.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation des deux géants égyptien et espagnol pour la nouvelle saison 2026-2027.

Al Ahly effectue un stage d'entraînement en Espagne jusqu'au 20 août, qu'il conclura par une confrontation face au FC Barcelone, tenant du titre de Liga.

Al Ahly sera la première équipe arabe et africaine à affronter le FC Barcelone lors de son match habituel avant le début de saison, qui porte le nom de son président historique Joan Gamper.