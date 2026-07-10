Un nouveau record historique… Yamal va-t-il suivre les traces de Pelé lors de sa première Coupe du monde ?

Lamine Yamal, la pépite de la Roja, a l'occasion d'entrer dans la légende à la manière de Pelé : le jeune prodige a été aligné d'entrée lors du quart de finale face à la Belgique.

Les deux sélections s’affrontent dans quelques instants au SoFi Stadium de Los Angeles, en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Le onze de départ alignait également son coéquipier au FC Barcelone, le défenseur Pau Cubarsi, les deux joueurs étant âgés de moins de 20 ans.

Selon le site de statistiques « Opta », la Roja est la première sélection à aligner deux joueurs de moins de 20 ans dans son onze de départ en quarts de finale de la Coupe du monde depuis exactement 68 ans.

La dernière sélection à avoir accompli cette performance est le Brésil, lors de son match face au Pays de Galles en 1958, avec un certain Pelé, alors âgé de seulement 17 ans.

Lors de cette rencontre, Pelé avait inscrit son tout premier but en Coupe du monde, propulsant le Brésil en demi-finale avant de conquérir le premier titre mondial de son histoire.

Yamal espère suivre les traces de Pelé lors de sa première Coupe du monde, en marquant en quarts de finale – ce qui serait d’ailleurs son deuxième but du tournoi –, puis en menant son équipe en demi-finale, avant de remporter le titre pour la deuxième fois de son histoire après 2010.