Harry Kane, capitaine de l’équipe d’Angleterre, a réalisé un nouvel exploit avec les « Three Lions » en disputant le match contre l’Argentine ce mercredi soir, en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Titularisé par l’Allemand Thomas Tuchel, l’attaquant a inscrit son nom dans les annales de la sélection.

Selon le site Squawka, Kane dispute ainsi son 121e match international et prend la tête du classement des joueurs de champ (hors gardiens) les plus capés avec l’Angleterre, dépassant Wayne Rooney (120 matchs).

Le légendaire gardien Peter Shilton conserve toutefois le record absolu avec 125 sélections, un seuil que Kane pourrait atteindre en disputant quatre rencontres supplémentaires.

L’attaquant du Bayern Munich pourrait encore réduire cet écart en disputant la finale de la compétition.

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