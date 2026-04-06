Une histoire passionnante semble sur le point de s'achever dans les couloirs du Camp Nou, où les rêves se mêlent aux ambitions, ou peut-être de se poursuivre de manière inattendue.

Le FC Barcelone tente discrètement de tirer les ficelles pour conserver l'une de ses stars actuelles, le défenseur portugais João Cancelo, prêté par le club saoudien Al-Hilal.

Le club catalan a signé Cancelo en janvier dernier, en provenance du club saoudien Al-Hilal, dans le cadre d'un prêt jusqu'à la fin de la saison en cours.

Il s'agit de la deuxième période du joueur portugais de 31 ans au Barça, après son expérience réussie lors de la saison 2023-2024, alors qu'il était prêté par Manchester City.

Selon Fabrizio Romano, journaliste italien spécialisé dans les transferts de joueurs et d'entraîneurs en Europe, Cancelo manifeste clairement son désir de rester au sein de l'effectif du FC Barcelone, et le club est favorable à cette décision, à condition que le joueur accepte une révision de son salaire adaptée à la situation financière de l'équipe.

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Fabrizio Romano a indiqué, via son compte sur le site « X », que « Barcelone a fait part à l’agent du joueur, Jorge Mendes, de son souhait officiel de conserver le défenseur portugais, et des discussions ont déjà commencé sur les détails de cette affaire ».

Romano a confirmé : « Cancelo lui-même se montre très enthousiaste à l’idée de rester, se considérant comme un supporter du club et se sentant heureux entre ses murs ».

Parallèlement, des négociations sont en cours entre la direction de Barcelone et le club saoudien Al-Hilal afin de définir les modalités et la structure du futur transfert, le contrat de João Cancelo avec « Al-Hilal » s'étendant jusqu'à l'été 2027.