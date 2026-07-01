Un nouveau rebondissement attise les spéculations sur la participation de Mohamed Salah face à l’Australie

L'excitation monte dans le camp de l'équipe d'Égypte à l'approche du match très attendu contre l'Australie, au stade de Dallas aux États-Unis, dans le cadre des 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Le staff technique, emmené par les frères Hossam et Ibrahim Hassan, a renforcé ses préparatifs, tandis que l’attention se porte sur la condition physique de plusieurs cadres, en particulier celle de Mohamed Salah.

La Fédération égyptienne de football a publié sur sa page officielle X des images de la séance d’entraînement des Pharaons au stade de l’université de Johnsaga à Spokane, aux États-Unis, dans le cadre de la préparation pour défier les Kangourous australiens.

Le communiqué précise : « L’équipe d’Égypte, dirigée par les jumeaux Hossam et Ibrahim Hassan, s’est entraînée au stade de l’université de Johnsaga à Spokane, aux États-Unis, dans le cadre de sa préparation pour affronter l’équipe d’Australie vendredi prochain, en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. »

Le communiqué précise que Hamdi Fathi a pris part intégralement à la séance collective, tandis que le capitaine Mohamed Salah n’a participé qu’à une partie des exercices. De leur côté, Mohamed Abdel-Moneim et Ahmed Fattouh ont poursuivi leur programme de rééducation sous la supervision du staff médical.

Rappelons que les Pharaons se sont qualifiés pour ce tour en terminant deuxièmes du groupe 7 avec 5 points, devancés par la Belgique à la différence de buts.

Dans les prochaines heures, le staff technique procédera à une dernière évaluation physique et technique de l’effectif afin d’établir la composition la plus adaptée pour ce match à élimination directe, dont l’enjeu est une place en huitièmes de finale.