Un nouveau président au sein d'Al-Nassr : des crises et des dossiers en pagaille l'attendent

L'arrivée d'Ahmed Al Sultan à la présidence de la société de football du club d'Al-Nassr n'a pas été un simple changement de nom au sein de la structure administrative. L'homme entame sa nouvelle mission à un moment délicat, alors que s'accumulent sur la table d'« Al-Alami » des dossiers qui nécessiteront des décisions cruciales durant la période à venir.

Entre des chiffres financiers qui réclament des solutions, l'avenir de stars qui attend d'être tranché et un marché des transferts impitoyable, l'expérience du nouveau président sera soumise à un test d'un genre différent.

Selon le quotidien saoudien « Al-Riyadiah », Al Sultan a pris la présidence du club d'Al-Nassr, succédant à Abdullah Al-Majed, et il devrait entrer en fonction rapidement.

Sa nomination intervient en même temps que les changements structurels accélérés que connaît le système de la Roshn Saudi League, le plaçant face à la responsabilité de diriger la barre administrative dans une phase de transition qui exige de trouver un équilibre entre les ambitions sportives et les engagements financiers.

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Al Sultan n'est pas étranger au monde de la gestion et de l'investissement, puisqu'il possède un solide parcours professionnel dans le secteur de la vente au détail au Royaume. Il occupe le poste de directeur général et de membre du conseil d'administration de la société Al Saif Gallery, en plus de son appartenance au conseil d'administration d'Al Arabiya Oud et de Cenomi Retail. Il a également pris la direction de la société Al Saif Stores for Development and Investment depuis décembre 2024, après être devenu membre de son conseil d'administration en 2022.

Le nouveau président d'Al-Nassr possède par ailleurs une expérience notable à travers son ancien poste de directeur général de la société Thob Al Aseel durant la période allant de 2018 à 2024, une étape qui a renforcé son expérience en gestion, financement et investissement. Il est titulaire d'un master en administration des affaires de l'université britannique de Brunel et d'une licence en finance de l'université de Qassim.

Mais ses compétences administratives seront rapidement mises à l'épreuve réelle au sein d'Al-Nassr, à commencer par le dossier du Portugais João Félix, dont l'avenir est devenu l'un des dossiers à trancher, que ce soit en engageant une démarche pour prolonger son contrat ou en prenant la décision qui correspond à la vision sportive et financière du club pour la période à venir.

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L'avenir de Félix ne sera pas le seul dossier qui attend Al Sultan, puisque se dessine également la nécessité d'obtenir de nouveaux contrats de sponsoring pour accroître les ressources du club, de travailler à résoudre la crise financière, ainsi que de gérer le dossier des transferts et des recrutements dont l'équipe a besoin pour renforcer sa capacité à rivaliser. Ce sont des dossiers qui exigent des décisions réfléchies sans négliger les grandes ambitions des supporters d'« Al-Alami ».

Entre son expérience en gestion, en finance et en investissement, et l'ampleur des dossiers qui l'attendent au sein d'Al-Nassr, la mission d'Ahmed Al Sultan débute sous un niveau d'attentes élevé. Sa réussite ne se mesurera pas seulement à sa capacité à diriger la société de football, mais aussi aux solutions qu'il apportera aux dossiers en suspens, et à la manière dont il transformera ces expériences en démarches concrètes pour rétablir la stabilité et soutenir le projet d'Al-Nassr dans la période à venir.