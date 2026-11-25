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Dans Voetbalpraat mercredi, les discussions portent sur la possibilité de faire jouer Frenkie de Jong en défense avec les Pays-Bas. Le milieu de terrain a évolué au cœur de la défense du FC Barcelone face au FC Sabah, lors d'une victoire 4-1.

« J'ai toujours pensé que c'était une option, estime Bram van Polen. J'espère seulement qu'il remontera un peu plus balle au pied qu'il ne l'a fait ce soir. »

« C'est là que réside son immense qualité, poursuit l'ancien arrière droit du PEC Zwolle. Mais ce soir, il a joué la sécurité. C'était presque trop facile. Dès que Barcelone accélérait un peu, ses joueurs passaient à travers. »

« C'est un joueur tellement intelligent. Ça pourrait vraiment devenir un poste pour lui », estime Van Polen, qui voit un atout en De Jong dans l'arrière-garde des Pays-Bas. « Aux côtés de Van Dijk. Je le vois bien. »

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« Qu'on le laisse remonter balle au pied de temps en temps et défendre en avançant. Il pourrait par exemple monter sur le numéro 10 adverse », imagine l'analyste pour l'avenir.

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Arnold Bruggink a quelques réserves. « Quand on voit comment Xavi conçoit le football. Et qu'on voit ensuite Frenkie de Jong et Joey Veerman jouer côte à côte. »

« Mais on peut aussi placer Frenkie de Jong au poste d'arrière gauche. Il y réussira aussi », ajoute Bruggink, impressionné par la polyvalence de ce milieu de terrain de formation.

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Van Polen poursuit : « Frenkie pourrait vraiment apporter quelque chose en partant de derrière. Il peut y créer la surprise. Je repense toujours à la période où il jouait aux côtés de De Ligt à l'Ajax. Il était vraiment fantastique à ce poste. »