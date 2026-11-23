Partager Suivez GOAL sur Google

Alors que le Stade Rennais cherche une issue à une crise qui s'aggrave, l'un de ses jeunes talents les plus en vue brille loin du sol français et inscrit son nom en lettres capitales dans les annales de la Liga.

Publicité

Yassir Zabiri, l'attaquant marocain qui n'a pas encore dépassé les 21 ans, s'est imposé comme l'une des grandes révélations de la saison. Il s'est fait une place parmi les meilleurs buteurs et attire désormais les regards de géants européens, à commencer par le Barça, qui suit sa progression avec un intérêt croissant.

Tandis que Rennes trébuche en Ligue 1, Zabiri continue d'enchaîner les prestations exceptionnelles sous le maillot du Racing Santander. De quoi placer les dirigeants de son club d'origine face à de sérieuses questions sur son avenir, d'autant que le mercato estival approche et que de nouveaux prétendants pourraient se manifester.

Le Stade Rennais ne vit pas une saison sereine. Ses résultats en Ligue 1 sont en deçà des attentes, alors que son effectif offre à son entraîneur Franck Haise les moyens de viser mieux que la neuvième place.

L'équipe a reculé en milieu de tableau, ce qui a suscité un vif mécontentement en interne, notamment chez les dirigeants, qui n'ont pas caché leur frustration face à la trajectoire prise par l'équipe cette saison.

Publicité Publicité

Les tensions ont éclaté au grand jour la semaine dernière, lorsqu'un représentant de la famille Pinault, propriétaire du club, a exprimé sa déception quant aux résultats de l'équipe. Quelques jours plus tard, Haise a répondu par des déclarations tranchantes en conférence de presse.

Related Topics

Ces événements révèlent un climat agité à Rennes, au moment où la pression s'accentue sur le staff technique en raison de résultats décevants. Dans le même temps, l'un des talents les plus prometteurs liés au club apporte une nouvelle preuve de son potentiel, mais loin des plans de son entraîneur.

En Espagne, Yassir Zabiri vit en effet une expérience totalement différente. Il a su saisir l'opportunité de son prêt au Racing Santander et s'est imposé comme l'une des grandes stars de l'équipe, malgré son arrivée récente sur les pelouses espagnoles.

Publicité

11 buts qui placent l'attaquant marocain parmi les meilleurs

Zabiri réalise une saison remarquable avec le Racing Santander. Il s'est invité avec force dans la course au titre de meilleur buteur de la Liga, grâce à ses qualités offensives et à son efficacité devant le but.

Le récent duel face à la Real Sociedad a encore confirmé sa forme étincelante : il a inscrit un doublé lors de la victoire spectaculaire 3-2, portant son total à 11 buts en 13 matchs dans la compétition.

Publicité

Avec ce bilan, l'attaquant marocain occupe la troisième place du classement des buteurs de la Liga, derrière Raphinha, auteur de 15 buts, et Kylian Mbappé, qui en a inscrit 13, devant plusieurs grands noms du championnat.

Après la rencontre, Zabiri n'a pas caché sa joie, soulignant que la victoire n'avait pas été facile face à un adversaire du calibre de la Real Sociedad.

Publicité

« Je suis très heureux d'avoir marqué ces deux buts et de ce qu'a montré toute l'équipe. Nous avons bien joué et fait preuve d'une grande force mentale. Marquer deux fois face à une équipe comme la Real Sociedad, c'est important, d'autant que nous avons respecté le plan que nous avions établi. C'est pourquoi je ressens une grande satisfaction », a déclaré l'attaquant marocain.

Le Barça entre en scène, le rêve du Camp Nou se rapproche

Les chiffres impressionnants de Zabiri n'ont pas échappé aux grands clubs. Selon des informations de presse, le Barça suit de près la progression de l'attaquant marocain, dont le nom s'impose désormais sur le marché des jeunes talents.

Publicité

Selon le site français « Foot Mercato », citant l'émission « El Chiringuito », le club catalan surveille la situation du joueur, dont la valeur marchande est estimée à environ 20 millions d'euros, au vu de ses performances avec le Racing Santander.

L'intérêt n'a rien d'unilatéral : Zabiri voue une admiration évidente au club catalan et rêve de porter son maillot et de jouer un jour au Camp Nou, ce qui pourrait donner une dimension supplémentaire à d'éventuelles négociations.

Publicité

De son côté, le Stade Rennais détient toujours les droits du joueur, lié au club par un contrat courant jusqu'en 2029. Il a rejoint le Racing Santander sous forme de prêt, sans option d'achat.

Selon RMC, Zabiri reste en contact avec les dirigeants rennais, qui suivent sa progression et apprécient son niveau de jeu en Espagne, même si Haise ne souhaitait pas compter sur lui cette saison.

Publicité

L'attaquant marocain devrait revenir en France l'été prochain, mais son éclosion spectaculaire et l'intérêt du Barça pourraient ouvrir la voie à un scénario tout autre.

Entre la volonté de Rennes de récupérer son talent et le rêve du joueur de porter le maillot du Barça, Yassir Zabiri semble se diriger vers un été brûlant, qui pourrait marquer son passage du statut de grand espoir à celui de star que s'arrachent les grands clubs.