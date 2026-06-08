« Un nouveau nom fait son apparition sur la liste des possibles successeurs de Robin van Persie à Feyenoord. »

Selon le site 1908.nl, Wouter Vrancken est un candidat sérieux pour succéder à Robin van Persie, récemment limogé de son poste d’entraîneur au Feyenoord. L’ancien mentor de Saint-Trond a les faveurs du directeur technique Dévy Rigaux.

Dimanche, le club rotterdamois a officialisé la fin de l’aventure de Van Persie après une saison mouvementée, conclue néanmoins à la deuxième place du classement. La direction sportivedu club est donc activement à la recherche d’un successeur, et le nom de Vrancken est cité pour la première fois.

Âgé de 47 ans, le technicien belge est actuellement en quête d’un nouveau défi, ayant décidé de ne pas prolonger son contrat chez les « Canaris » qui expire cet été.

Chez les Belges, il a connu un succès retentissant : une troisième place synonyme de qualification pour la Ligue Europa, une première historique pour le club.

Selon 1908.nl, le nom du Belge est déjà circulé en interne. Oliver Glasner, fraîchement parti de Crystal Palace après plusieurs succès, est aussi cité, même si l’AC Milan s’intéresse de près à l’Autrichien.

Si la nomination se confirme, ce sera sa première expérience sur un banc étranger. Il a précédemment dirigé le KAA Gand et le KRC Genk, mais c’est au KV Malines qu’il s’est véritablement révélé : entre 2018 et 2022, il a conduit le club de la D2 jusqu’à l’élite, avant de conquérir la Coupe de Belgique lors de la saison de promotion.

En janvier, il avait déjà rejeté une proposition de Saint-Étienne.