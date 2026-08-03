Un nouveau Modric : Bernardo Silva, l'homme de Mourinho qui fera tout au Real Madrid

Bernardo Silva s'entraîne actuellement à Valdebebas sous la direction de José Mourinho, et bien que le joueur portugais ait été disponible après l'expiration de son contrat avec Manchester City, ainsi que son désir bien connu de jouer en Espagne, son transfert au Real Madrid n'était pas d'actualité.

Mais l'arrivée de Mourinho au club madrilène a tout changé, au point que Silva a refusé l'offre de l'Atlético Madrid en raison de l'insistance de l'entraîneur portugais pour qu'il le rejoigne lors de son deuxième passage au Bernabéu. Le Barça a également échoué à le recruter.

Pour Mourinho, Bernardo Silva pourrait être une seconde version de Luka Modric, malgré leur style de jeu différent, selon ce qu'a rapporté le journal « Marca ».

C'est Mourinho qui, à l'origine, avait demandé le recrutement du Croate au Real Madrid, qu'il avait arraché à Tottenham avec difficulté, exactement comme il vient de le faire avec Bernardo Silva.

Néanmoins, le joueur portugais a évolué au fil des années sous la direction de Pep Guardiola à Manchester City, devenant non seulement le capitaine de l'équipe, mais aussi le joueur préféré de l'entraîneur espagnol.

Bernardo Silva peut jouer sur l'aile droite, où il a débuté sa carrière comme ailier, et il a modifié son poste au fil des années en raison de sa vitesse déclinante, mais il garantit une grande qualité dans la conservation du ballon.

Il peut également évoluer comme milieu droit ou comme meneur de jeu, et contribuer à la construction des attaques et au milieu de terrain, comme il l'a fait à Manchester City pour épauler Rodri, qu'il est très probable qu'il retrouve au Real Madrid.

Dans un contexte de forte concurrence au sein de l'équipe madrilène, l'ancien joueur de City sera prêt à apporter son aide là où le besoin se fera sentir et, comme tout autre joueur, il devra prouver sa valeur pour être titulaire. Mais sa polyvalence dans les différents postes et la confiance que lui accorde Mourinho sont deux indices qu'il pourrait jouer un rôle central dans le projet de l'entraîneur.

Le Real Madrid dirigé par Mourinho sera une équipe fidèle au style de son entraîneur, rapide dans les transitions offensives pour exploiter la vitesse de ses attaquants, tels que Mbappé, Diomandé (si le transfert se conclut), Valverde, ou Vinicius si son avenir se clarifie et qu'il reste à Madrid.

Mais l'entraîneur portugais sait que le football moderne exige de tout donner, de conserver le contrôle, d'apporter de la maturité à une équipe jeune à tous les postes, de défendre avec le ballon et de maîtriser le rythme du jeu lorsque cela est nécessaire, et c'est là qu'apparaît le rôle de Bernardo Silva.

Mourinho a insisté pour recruter Bernardo Silva parce qu'il savait qu'il était un joueur capable d'obtenir des résultats immédiats, et parce qu'il représente aussi une force fédératrice dans une équipe qui, depuis les départs de Modric et Kroos, puis désormais de Nacho, Benzema et Carvajal, manquait de leaders sur le terrain comme en dehors.

Fede Valverde est actuellement le premier capitaine, et Mourinho lui demandera également de renforcer son rôle à ce poste ; quant à Vinicius, il est le deuxième capitaine, et Thibaut Courtois a récemment rejoint les capitaines de l'équipe.

Bernardo Silva n'a jamais travaillé avec Mourinho au Real Madrid, mais tous deux se connaissent bien, et l'international portugais arrive avec une expérience qui lui permet de s'intégrer en douceur dans l'équipe et de comprendre les exigences de l'entraîneur.

Lors de sa dernière saison avec Manchester City, Silva a disputé 55 matches : l'intégralité des 38 rencontres de Premier League (près de 3 000 minutes), huit matches en Ligue des champions, quatre matches en FA Cup et trois matches en Carabao Cup, ce qui confirme son éclat remarquable à 31 ans.

Le Real Madrid a dérogé à sa politique habituelle sur le marché des transferts, en partie parce qu'il a rejoint le club madrilène dans le cadre d'un transfert libre, et aussi parce que le joueur a prouvé sa valeur pour être titulaire.