Le « nouveau » directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruijff, s’apprête à vivre un premier mercato estival intense et crucial. Les Amstellodamois ont déçu cette saison en terminant à la cinquième place de l’Eredivisie, rendant indispensable un renfort de qualité cet été. Un nom revient régulièrement : celui de Daley Blind.

Dans sa chronique pour Voetbal International, Hans Kraay junior évoque le retour éventuel de l’ancien capitaine et les péripéties entourant Jordi Cruijff ainsi que sa collaboration avec les recruteurs. Le sujet reste brûlant, car le directeur technique agirait en solitaire.

« Les recruteurs d’Ajax semblent très en colère contre Jordi Cruijff », observe Kraay. « Ils lui reprochent d’agir en solo, avec son bras droit, le recruteur espagnol Joel Lara. »

Kraay nuance toutefois l’importance de ces frictions, rappelant les renforts estivaux souvent réussis du club. « Il me semble tout à fait logique que, de temps à autre, certains recruteurs soient ignorés à l’Ajax. Car quels grands joueurs ont-ils vraiment dénichés ces dernières années ? », s’interroge-t-il.

Selon l’analyste d’ESPN, Cruijff ne se laissera pas déstabiliser par ces critiques, surtout si le retour de Blind se concrétise. « Il poursuivra sereinement la refonte de l’Ajax et n’ira pas demander l’avis des recruteurs sur Daley Blind, car il l’a suivi avec attention ces trois dernières années. »

Convaincu de la valeur ajoutée que l’international néerlandais apporterait au Johan Cruijff ArenA, Cruijff estime qu’un joueur ayant été titulaire à 101 reprises en Liga sans jamais connaître de pépins, quel que soit son poste, a encore de beaux jours devant lui à Amsterdam.

« Pour endosser le rôle d’Henderson, Jordi n’a pas besoin de l’accord de ses recruteurs », conclut l’entraîneur.