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Le FC Barcelone s’apprête à ouvrir une nouvelle porte aux investissements sportifs et commerciaux grâce au Camp Nou. Le club est entré en discussions avec les dirigeants de la Ligue nationale de football américain (NFL) afin d’étudier la possibilité d’accueillir des matchs de la compétition sur la pelouse du stade catalan. Une démarche qui pourrait transférer vers l’antre blaugrana certains événements accueillis par le Santiago Bernabéu.

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Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », les dernières semaines ont été marquées par des contacts directs entre des représentants de la NFL et des dirigeants du FC Barcelone, afin de connaître la position du club sur l’accueil d’un match de la compétition. L’année 2029 est envisagée comme date potentielle pour l’organisation de l’événement, ce qui coïnciderait avec l’achèvement définitif des travaux de rénovation du stade selon les prévisions actuelles.

Le Camp Nou suscite un vif intérêt chez les dirigeants du football américain grâce à son immense capacité et à la modernité de ses installations. Sa jauge devrait atteindre 104 000 spectateurs, ce qui en fait un candidat sérieux pour battre le record d’affluence de l’histoire des matchs de la NFL si les tribunes affichent complet.

Le record actuel remonte à septembre dernier, lorsque le Melbourne Cricket Ground, en Australie, a accueilli l’affrontement entre les San Francisco 49ers et les Los Angeles Rams devant 100 021 supporters, lors du premier match de NFL disputé sur le sol australien. Le Camp Nou serait ainsi en mesure de dépasser ce chiffre d’environ 4 000 supporters.

L’idée de voir des matchs de la ligue américaine quitter Madrid pour Barcelone ne semble pas irréaliste, d’autant que le Santiago Bernabéu a déjà accueilli des rencontres de la compétition au cours des deux dernières années, en vertu d’un accord avec la capitale espagnole courant jusqu’en 2027 et assorti d’une clause permettant de le prolonger d’une année supplémentaire. De quoi ouvrir la porte à un changement de destination pour certaines rencontres internationales à partir de 2029.

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Le FC Barcelone dispose d’un atout supplémentaire dans ce dossier, après avoir obtenu l’honneur d’accueillir la finale de la Ligue des champions en 2029. Une décision qui reflète la confiance de l’UEFA dans la capacité du club et de la ville à organiser de grands événements, d’autant que les travaux du Camp Nou devraient être achevés et toutes les exigences nécessaires à l’accueil de la finale de la compétition continentale réunies.

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Les ambitions du club catalan ne s’arrêtent pas à la finale de la Ligue des champions : il cherche également à placer son stade parmi les options envisagées pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030, ainsi que la finale de la Ligue des champions féminine en 2031, dans le cadre d’un plan visant à exploiter la nouvelle enceinte et à en faire une destination majeure des grands événements sportifs.

Le FC Barcelone bénéficie également d’une série de facteurs qui en font une option attrayante aux yeux des dirigeants de la NFL, à commencer par le statut mondial du club et son histoire sociale et sportive de plus d’un siècle, sans oublier l’attrait touristique de la ville de Barcelone, destination de premier plan pour les supporters et les visiteurs du monde entier.

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Par ailleurs, les équipements attendus au Camp Nou, au premier rang desquels les espaces d’hospitalité haut de gamme et les loges VIP, offrent au stade un avantage supplémentaire pour accueillir des matchs de la ligue américaine, qui cherche à étendre son rayonnement en dehors des États-Unis et à tirer parti des grandes infrastructures sportives des villes européennes et internationales.

Sur le plan économique, accueillir des matchs de la NFL représente une opportunité importante pour le FC Barcelone de diversifier ses sources de revenus, grâce à la billetterie, aux droits de diffusion télévisée et aux produits dérivés, mais aussi à la possibilité d’attirer de nouveaux sponsors venus des États-Unis et d’Amérique latine, où le football américain jouit d’une large base de fans. Une perspective en phase avec la volonté du club de mieux rentabiliser son nouveau stade.

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Plusieurs études indiquent que l’organisation d’un seul match de ce niveau pourrait générer des retombées économiques allant jusqu’à 70 millions d’euros pour la ville de Barcelone, contre environ 10 millions d’euros pour le club catalan. Le projet revêt ainsi une importance qui dépasse le cadre sportif et constitue une occasion de renforcer les ressources du club en profitant de l’affluence des supporters et des touristes qui accompagne l’événement.

La NFL poursuit son expansion internationale, après avoir organisé cette saison 9 matchs en dehors des États-Unis : 3 à Londres et une rencontre dans chacune des villes suivantes, Mexico, Munich, Rio de Janeiro, Madrid, Paris et Melbourne. Une stratégie qui vise à faire découvrir la compétition à de nouveaux publics et à renforcer sa présence sur les marchés mondiaux.

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Malgré des échanges positifs entre les deux parties, le FC Barcelone et la NFL ne sont pas encore parvenus à un accord définitif. La volonté de coopérer est toutefois réciproque, ce qui fait du Camp Nou l’une des options envisagées pour accueillir des matchs de la compétition dans les années à venir, notamment une fois ses travaux achevés et l’enceinte prête à recevoir plus de 100 000 spectateurs.

En cas de succès des négociations, 2029 pourrait marquer un tournant dans la carte des matchs de la NFL en Espagne, avec le transfert d’une partie des rencontres accueillies par le Santiago Bernabéu à Madrid vers le Camp Nou à Barcelone. Le stade blaugrana deviendrait alors un nouveau prétendant à l’organisation de l’un des événements sportifs américains les plus en vue hors des frontières des États-Unis.