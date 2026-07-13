Un nouveau départ se profile pour un joueur clé de Feyenoord : des négociations ont été engagées avec un club allemand

Le départ de Timon Wellenreuther du Feyenoord se concrétise. Le VfL Wolfsburg et le club de Rotterdam négocient actuellement le transfert du gardien, selon Florian Plettenberg de Sky Sport Allemagne.

Le week-end dernier, le gardien a manifesté son souhait de partir après avoir appris que son contrat ne serait pas prolongé.

Sous contrat jusqu’en milieu d’année 2027, le gardien de trente ans doit partir cet été si le club souhaite percevoir une indemnité de transfert.

Dimanche, on a également appris que Wolfsburg s’intéressait au gardien allemand. Wellenreuther figurerait en tête de liste des priorités du club relégué de la Bundesliga.

Selon le journaliste, le gardien allemand est la priorité absolue des Loups pour le poste de dernier rempart.

Parallèlement, Feyenoord cherche depuis plusieurs semaines un successeur. Tjark Ernst, le gardien du Hertha BSC, est pressenti pour prendre la place de numéro un. Selon lemagazine Kicker, un transfert du Berlinois vers Rotterdam est imminent.

Arrivé en 2023, Wellenreuther a conquis un titre national avec le club et totalise 125 matchs, dont 37 clean sheets, sous les couleurs du sextuple champion des Pays-Bas.