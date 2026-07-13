Un nouveau départ majeur se profile à Feyenoord : le club a entamé des négociations avec une formation allemande

Le départ de Timon Wellenreuther du Feyenoord se précise. Le VfL Wolfsburg et le club de Rotterdam sont en discussions avancées pour le transfert du gardien, d’après Florian Plettenberg de Sky Sport Allemagne.

Le week-end dernier, le gardien a manifesté son souhait de partir après avoir été informé que son contrat ne serait pas prolongé.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec le club de Rotterdam, le gardien de 30 ans doit partir cet été si Feyenoord veut percevoir une indemnité de transfert.

Dimanche, on a également appris que Wolfsburg s’intéressait au gardien allemand. Wellenreuther figurerait en tête de liste des priorités du club relégué de la Bundesliga.

Selon le journaliste, le gardien allemand est la priorité absolue des Loups pour le poste de dernier rempart.

Parallèlement, Feyenoord cherche depuis plusieurs semaines un successeur. Tjark Ernst, gardien du Hertha BSC, est pressenti pour devenir le nouveau numéro un du club du Stadion. Selon lemagazine Kicker, un transfert du Berlinois vers Rotterdam est imminent.

Arrivé en 2023, le gardien allemand a remporté l’ensemble des titres nationaux avec le club, totalisant 125 matchs et 37 clean sheets en faveur du sextuple champion des Pays-Bas.