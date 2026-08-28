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FBL-EUR-C3-FERENCVAROS-TRABZONSPORAFP
Hussein Hamdy

Traduit par

Un nouveau défi pour Salah : Trabzon affronte Fribourg et l'Étoile rouge en Ligue Conférence

M. Salah
Trabzonspor
Ligue Conférence
Fribourg
R.S. Belgrade
Égypte
Turquie
Allemagne
Serbie

Le Pharaon va-t-il y parvenir ?

Le tirage au sort de la Ligue Conférence Europa a livré, ce vendredi, un tirage équilibré à Trabzonspor dans la compétition.

Le club turc a rejoint la Ligue Conférence après son échec à franchir le tour préliminaire de la Ligue Europa, où il s'est incliné face au Ferencváros à l'aller comme au retour.

Les matches complets de Trabzonspor en Ligue Conférence Europa se présentent comme suit :

 Trabzonspor X Fribourg (à domicile)

 Étoile Rouge X Trabzonspor (à l'extérieur)

 Trabzonspor X Hearts (à domicile)

 Copenhague X Trabzonspor (à l'extérieur)

 Trabzonspor X Jablonec (à domicile)

 CSKA Sofia X Trabzonspor (à l'extérieur)

L'UEFA doit publier le calendrier complet des matches demain samedi.

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