Le tirage au sort de la Ligue Conférence Europa a livré, ce vendredi, un tirage équilibré à Trabzonspor dans la compétition.
Le club turc a rejoint la Ligue Conférence après son échec à franchir le tour préliminaire de la Ligue Europa, où il s'est incliné face au Ferencváros à l'aller comme au retour.
Les matches complets de Trabzonspor en Ligue Conférence Europa se présentent comme suit :
Trabzonspor X Fribourg (à domicile)
Étoile Rouge X Trabzonspor (à l'extérieur)
Trabzonspor X Hearts (à domicile)
Copenhague X Trabzonspor (à l'extérieur)
Trabzonspor X Jablonec (à domicile)
CSKA Sofia X Trabzonspor (à l'extérieur)
L'UEFA doit publier le calendrier complet des matches demain samedi.
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