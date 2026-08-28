Le tirage au sort de la Ligue Conférence Europa a livré, ce vendredi, un tirage équilibré à Trabzonspor dans la compétition.

Le club turc a rejoint la Ligue Conférence après son échec à franchir le tour préliminaire de la Ligue Europa, où il s'est incliné face au Ferencváros à l'aller comme au retour.





Les matches complets de Trabzonspor en Ligue Conférence Europa se présentent comme suit :

Trabzonspor X Fribourg (à domicile)

Étoile Rouge X Trabzonspor (à l'extérieur)

Trabzonspor X Hearts (à domicile)

Copenhague X Trabzonspor (à l'extérieur)

Trabzonspor X Jablonec (à domicile)

CSKA Sofia X Trabzonspor (à l'extérieur)

L'UEFA doit publier le calendrier complet des matches demain samedi.



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