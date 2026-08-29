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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Un nouveau défenseur : le Real Madrid boucle un transfert en provenance de la Liga

Mercato
J. Mourinho
S. Martinez
Real Madrid
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Espagne

Un pari audacieux pour Mourinho

Le Real Madrid a réussi à boucler un nouveau transfert dans son secteur défensif au cours de l'actuel mercato estival.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte du réseau « X » : « Le Real Madrid a bouclé le transfert du défenseur central Sergio Martínez, âgé de 19 ans, en provenance du Racing Santander. »

Le spécialiste du mercato a ajouté : « Martínez rejoindra immédiatement le Real Madrid, sans être prêté au Racing Santander. »

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Il a poursuivi : « Le transfert de Sergio Martínez au Real Madrid s'est élevé à 3 millions d'euros, et son contrat avec le club merengue courra jusqu'en juin 2030. »

Romano a continué : « Le défenseur a refusé des offres de clubs anglais, allemands et saoudiens afin de rejoindre le Real Madrid. »

Il a conclu : « José Mourinho a pris part au choix de ce transfert, et Martínez s'entraînera également avec l'équipe première, lui qui est considéré au club comme un grand talent. »

Rappelons que José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, avait déjà misé cet été sur la venue de Carlos Espí, âgé de 21 ans, un joueur qui bénéficie d'un rôle de premier plan avec le club merengue cet été.

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