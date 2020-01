Un nouveau contrat pour Nemanja Matic ?

Pénalisé par plusieurs défections en milieu de terrain, Man United envisage de faire signer un nouveau contrat à son milieu serbe Nemanja Matic.

Le milieu serbe Nemanja Matic, qui n'a plus que six mois de contrat et est libre de discuter avec les clubs de son choix, pourrait finalement rempiler avec les Diables Rouges.

Le quotidien The Sun affirme qu’United a fait savoir aux représentants de Matic qu'ils avaient l'intention de lui proposer une prolongation d’un an.

Bien qu'il n'ait joué que six fois en cette saison, Matic reste l'une des rares options solides et fiables disponibles en milieu de terrain. Ole Gunnar Soslkjaer est notamment privé de Paul Pogba et de Scott McTominay dans ce secteur.

Un nouveau bail signifie également que les dirigeants de MU pourraient être en mesure de récupérer des sous pour l'ancien joueur de l’été prochain s'ils se décidaient de le vendre.