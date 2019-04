Un nouveau contrat pour Erik ten Hag à l'Ajax ?

Erik Ten Hag, l'entraineur de l'Ajax, pourrait prolonger son contrat avant la fin de la saison.

L' Amsterdam parviendra-t-il à conserver la majorité de ses éléments la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr tant cette équipe épate l'Europe entière depuis quelques semaines. L'hypothèse de voir plusieurs cadors européens piller le club prend même de l'épaisseur. Le milieu de terrain Frenkie De Jong s'est déjà engagé avec le , qu'il rejoindra l'été prochain.

Et d'autres joueurs notables comme Matthijs de Ligt, Donny van de Beek ou encore David Neres ne cessent d'alimenter les rumeurs de transfert. Quoiqu'il en soit, Erik ten Hag, l'entraîneur du club d'Amsterdam, devrait de son côté s'inscrire dans la durée.

Arrivé à l'Ajax en 2017, ce jeune technicien néerlandais de 49 ans est parvenu à créer une vraie alchimie dans l'expression collective de son équipe, dont le jeu léché est remarquable. Grand admirateur de Pep Guardiola, qu'il a connu lorsqu'il a fait ses gammes aux commandes de l'équipe réserve du , Erik ten Hag est aujourd'hui l'un des techniciens les plus cotés du football européen. Son nom est par exemple revenu du côté de la . Mais l'Ajax compte bien sécuriser la situation de son entraîneur.

Selon les informations du Telegraph, la direction du club néerlandais devrait ainsi proposer un nouveau bail à son coach. Le média britannique n'indique pas la durée de son contrat, mais cette prolongation, qui serait assortie d'une revalorisation salariale, permettrait à l'Ajax de conserver cet entraîneur révélé sur la scène européenne.

Pour rappel, l'Ajax est qualifié pour le dernier carré de la , où il affrontera . Le club quadruple vainqueur de la compétition a fait sensation en éliminant le , qui faisait la pluie et le beau temps depuis trois ans, puis la de Cristiano Ronaldo. "C'était très important, après une période où ça allait de mal en pis, maintenant on revient, chaque pays ou club a de bons et de mauvais passages. Nous, on reste un petit pays, donc les coups de moins bien sont compréhensibles. Maintenant, on a des talents incroyables pour monter une belle équipe", a expliqué Erik ten Hag.