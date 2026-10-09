« Un nouveau changement » : Motsepe crée la surprise au sujet du format de la Coupe d'Afrique des nations

La Confédération africaine de football (CAF) s'oriente vers un retour en arrière sur son projet d'organiser la Coupe d'Afrique des nations tous les 4 ans au lieu de 2 ans, dans un nouveau développement qui pourrait redessiner l'avenir de la compétition continentale.

Le journal britannique « The Guardian » a indiqué que la Confédération africaine envisage de revenir à l'ancien système, afin que le tournoi soit organisé tous les deux ans, avec la perspective d'un vote sur la proposition lors de la réunion du comité exécutif de la CAF au Cap-Vert.

L'idée de transformer le tournoi en un système organisé une fois tous les 4 ans avait suscité de larges critiques, en raison de la place importante qu'occupe la CAN dans le calendrier footballistique du continent, ainsi que de son importance pour les supporters et les sélections nationales.

Les opposants ont estimé que l'allongement de la période séparant les éditions pourrait affecter négativement la présence des sélections africaines sur la scène internationale, réduire les revenus liés au tournoi et priver les supporters de leur rendez-vous continental le plus marquant tous les deux ans.

Motsepe confirme l'étude d'un retour à l'ancien système

De son côté, Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine, a confirmé que le retour à l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations tous les deux ans fait déjà l'objet d'une étude.

Motsepe a déclaré ce vendredi, lors d'une réunion de la Confédération africaine au Cap-Vert, selon ce qu'a rapporté le réseau français « Foot Mercato » : « Nous étudions la possibilité de revenir à l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations tous les deux ans. Cette question est actuellement à l'étude. »

La déclaration du président de la CAF représente un revirement dans la position de la Confédération, après qu'elle a annoncé en décembre dernier le changement du système en organisant le tournoi tous les 4 ans à partir de 2028.

L'édition 2027 doit se dérouler entre le 19 juin et le 17 juillet de l'année prochaine en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Et à l'heure où ces lignes sont écrites, la CAF n'a pas l'intention de déplacer ou de reporter le tournoi, selon les déclarations de Luxolo September, porte-parole médiatique de la Confédération, à Kooora il y a quelques jours.