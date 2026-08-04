Un nouveau cauchemar hante Infantino à cause du Mondial 2026

Les villes hôtes de la Coupe du monde 2026 réclament à la Fédération internationale de football (FIFA) le versement des millions de dollars qui leur avaient été promis, et ce trois semaines seulement après la fin de la compétition.

Selon le quotidien britannique The Athletic, la FIFA, en tant qu'instance dirigeante du football, s'abstient toujours de régler les paiements dus à ce jour, si bien que les scandales continuent de se multiplier à son encontre, et que son président Gianni Infantino se retrouve une nouvelle fois au cœur de cette crise.

Le journal a précisé que le président de la FIFA avait promis d'apporter une contribution financière d'un million de dollars à chacune des onze villes américaines qui ont accueilli des matches du dernier Mondial. Les villes hôtes continuent ainsi de relancer la FIFA pour obtenir les fonds promis, sans avoir reçu la moindre réponse jusqu'à présent.

L'objectif de ces dotations financières, selon l'annonce d'Infantino, était de compenser les coûts exorbitants supportés par les villes hôtes pour l'organisation de la compétition sur une durée de 39 jours.

Il convient de rappeler que cette édition est devenue la plus grande de l'histoire de la Coupe du monde, avec une augmentation du nombre de sélections participantes et donc le plus grand nombre de matches jamais disputés dans l'histoire de la compétition à ce jour.

Quatre responsables exécutifs des comités d'organisation locaux ont révélé les détails de cette crise, déclarant : « Nous avons signalé à la FIFA à plusieurs reprises que les villes bénéficieraient d'indemnisations égales en contrepartie de l'utilisation des stades. »

Ces représentants ont préféré garder l'anonymat afin de ne pas nuire à leurs relations avec l'institution FIFA, affirmant qu'à ce jour ils n'ont reçu aucune indemnisation financière.