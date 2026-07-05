Un nouveau casse-tête pour Tuchel avant le match contre le Mexique

L'Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, doit résoudre un nouveau casse-tête pour composer son onze de départ face au Mexique, lundi à l'aube, au stade Azteca, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Le vainqueur de ce duel affrontera en quarts de finale le lauréat de la rencontre Brésil-Norvège, programmée ce dimanche soir.

Selon le journal anglais « The Sun », Jedd Spence, arrière latéral de la sélection anglaise, est actuellement blessé et devrait logiquement être écarté du onze de départ des Three Lions.

Cette absence, doublée de celle de Reece James, toujours à l’arrêt, prive Tuchel de deux options naturelles sur les côtés.

Tuchel a d’ores et déjà exclu l’option Declan Rice, aligné en arrière droit contre la République démocratique du Congo, ce qui pourrait profiter à Jarell Quansah, de retour de blessure.

La pépite de Bayer Leverkusen, âgée de 23 ans, avait déclaré forfait contre la République démocratique du Congo (2-1) après s’être tordu la cheville face au Panama lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Rice, qui devrait tenir son rang face au Mexique malgré la douleur, avait déjà occupé ce poste d’arrière droit dans les dernières minutes de la victoire face à la République démocratique du Congo.

Interrogé par ITV avant la rencontre, Tuchel a clarifié la situation : « Non, c’est une solution de fin de match si nous avons besoin d’être plus offensifs. »

Il a ajouté : « Mais il reviendra au milieu de terrain. Je suis convaincu que nous disposons de quelques bonnes solutions. »