Un nouveau candidat pour succéder à Jaissle à Al-Ahli d'Arabie saoudite

L'Allemand Uli Werner, ancien entraîneur du RB Leipzig, est entré dans le cercle des candidats pour prendre en main la direction technique du club saoudien d'Al-Ahli, en remplacement de son compatriote Matthias Jaissle, qui a quitté ses fonctions récemment.

Selon le journaliste italien Gianluigi Longari, la direction d'Al-Ahli a d'ores et déjà entamé les discussions avec Uli Werner, dans le cadre de ses démarches visant à trancher le dossier du nouvel entraîneur avant le début de la saison.

Le rapport indique que le comité exécutif d'Al-Ahli a obtenu un accord de principe de la part de l'entraîneur allemand pour prendre en charge l'équipe, dans l'attente de la finalisation des négociations relatives aux aspects contractuels et de la conclusion de l'accord définitif entre les deux parties.

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La direction d'Al-Ahli cherche à boucler le dossier de l'entraîneur dans les plus brefs délais, afin que le nouveau technicien puisse mener les derniers préparatifs de l'équipe, en particulier à l'approche du début de la saison, qui verra Al-Ahli participer à plus d'une compétition nationale et continentale.

Cette démarche vers Uli Werner intervient après l'étude de plusieurs noms ces derniers jours, la direction d'Al-Ahli étant à la recherche d'un entraîneur doté d'une forte personnalité, capable de poursuivre le projet technique de l'équipe et de préserver ses ambitions de lutter pour tous les titres lors de la nouvelle saison.