"Un nouveau buteur serait une cerise sur le gâteau pour City"

L'ancien défenseur de City, Micah Richards, pense que la direction des Eastlands serait bien inspirée de recruter un buteur supplémentaire.

est favori pour le titre de PL aux yeux de Micah Richards, mais l'ancien défenseur des Sky Blues affirme qu'une nouvelle signature en attaque durant le mois janvier serait «la cerise sur le gâteau» pour Pep Guardiola.

Il y a déjà beaucoup d'attaquants de qualité du côté d'Etihad Stadium et les places sont chères pour une place dans le onze de départ. Le meilleur buteur de tous les temps, Sergio Aguero, continue cependant de subir des problèmes de forme physique, tandis que Gabriel Jesus n'a réussi qu'un seul but lors de ses 11 dernières apparitions.

D'autres éléments parviennent à pallier ces méformes, comme l'arrière central John Stones qui a claqué un doublé lors d'une victoire 4-0 contre , mais Guardiola ne serait pas contre la venue d'un buteur supplémentaire.

City a tranquillement fait son chemin jusqu'à la deuxième place du tableau de la , les Sky Blues possèdent aussi un match en retard par rapport à , alors qu'ils ne sont qu'à deux points des Red Devils.

Richards pense qu'un troisième titre en l'espace de quatre ans pourrait bien échouer à City, en particulier si Guardiola parvient à libérer des fonds durant le mercato en cours pour faire venir un autre goleador.

"Man United est en pole position, c'est donc eux qui ont tout à perdre !" a commencé par souligner Richards sur Sky Sports après la large victoire de City contre Crystal Palace. "City, j'en fais mon favori depuis le début de la saison, juste en raison de l'effectif qu'ils possèdent. Je sais qu'ils gagnent des matchs, mais pour pouvoir distancer des équipes comme , United ou , je pense qu'ils ont besoin d'un attaquant, juste pour mettre la cerise sur le gâteau."

"S'ils ont un attaquant en janvier, je dirai que City finira devant. Je les ai soutenus en début de saison mais quand vous perdez un joueur comme Aguero ... comme Liverpool a bien fait sans Van Dijk et Gomez aussi, mais bon ils auront toujours mes faveurs. Je pense donc toujours que c'est entre Man City et Liverpool, vraiment. Je pense juste qu'il y a un peu plus de qualité dans ces équipes", a conclu l'ex-international anglais.

City, qui a déjà réservé une place pour la finale de la Coupe Carabao, sera de retour en action mercredi en accueillant - qui n'a pas pu participer au moindre match de Premier League cette année à cause d'une épidémie de Covid-19.