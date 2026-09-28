Josep Pedrerol, présentateur de l'émission espagnole « El Chiringuito », a suscité la polémique avec un message publié sur son compte X après le but de Mikel Oyarzabal, qui a offert à l'Espagne la victoire face à l'Angleterre sur le score de 3-2 au stade de Wembley.

Après le but de l'attaquant de la Real Sociedad, Pedrerol a affiché clairement son choix, indiquant qu'Oyarzabal méritait de remporter le Ballon d'Or, une prise de position qui reflète sa grande admiration pour le joueur basque, qu'il avait déjà encensé à plusieurs reprises.

Oyarzabal ne figurait pas parmi les nommés au Ballon d'Or, ce qui rend le choix de Pedrerol remarquable, en particulier dans le contexte du débat en cours autour des principaux prétendants au trophée, parmi lesquels des noms comme Lamine Yamal et Kylian Mbappé, sans oublier l'absence de joueurs qui ont attiré l'attention durant la saison, tels que Raphinha et Pedri.

Oyarzabal a débuté la rencontre face à l'Angleterre sur le banc, avant que l'entraîneur ne le fasse entrer à la 54e minute, alors que l'Espagne était menée 2-1.

L'entrée de l'attaquant de la Real Sociedad a rapidement contribué à changer la physionomie du match : Alex Baena a inscrit le but de l'égalisation par la suite, avant que le moment le plus important n'arrive dans les dernières minutes, lorsqu'Oyarzabal a saisi sa chance et marqué le but de la victoire 3-2, parachevant ainsi la remontée de la sélection espagnole devant le public anglais à Wembley.

Ce but décisif a ramené le nom d'Oyarzabal dans le débat sur les meilleurs joueurs de la saison, malgré son absence de la liste officielle des nommés au Ballon d'Or, tandis que Pedrerol est allé plus loin en désignant le joueur basque comme le plus méritant du trophée selon lui.