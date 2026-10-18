Un nom surprise : le grand favori pour arbitrer le Clasico entre le Barça et le Real Madrid dévoilé

Les regards des amoureux du football sont tournés vers un sommet brûlant, sur fond de tension et d'attente, lorsque le Camp Nou accueillera, dimanche prochain, le Clasico tant attendu entre le Barça et le Real Madrid, dans le cadre de la dixième journée de la Liga, une rencontre dont les enjeux dépassent la simple lutte pour les points pour se transformer en véritable test de nerfs pour les deux équipes et leurs entraîneurs.

L'ambiance s'enflamme avant ce choc attendu, dans un contexte marqué par le net contraste entre les situations des deux rivaux : le Barça, emmené par son entraîneur allemand Hansi Flick, occupe la première place du championnat espagnol avec 6 points d'avance sur son rival madrilène, ce qui offre au club catalan un avantage moral avant l'affrontement.

Le Barça traverse une période d'optimisme et de confiance, porté par de larges victoires et des performances solides dans les différentes compétitions, au moment où le Real Madrid vit un état de tension et de colère, coïncidant avec le retour du Portugais José Mourinho sur les bancs de touche et la montée des pressions et des critiques adressées à l'arbitrage espagnol.

Au cœur de cette atmosphère électrique, le nom de l'arbitre susceptible de diriger la rencontre la plus attendue d'Espagne a émergé, après que la célèbre émission « El Chiringuito » a révélé qu'Alberola Rojas était le principal candidat pour arbitrer le Clasico entre le Barça et le Real Madrid.



