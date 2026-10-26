Un nom surprise fait la une : quatre entraîneurs sur la table de Manchester United pour succéder à Carrick

Manchester United a commencé à étudier des options alternatives pour prendre en charge la direction technique de l'équipe, alors que les doutes s'intensifient quant à l'avenir de Michael Carrick, après une série de résultats négatifs qui ont accru la pression sur le technicien anglais.

Selon des sources de la chaîne « ESPN », le club a réévalué la situation de Carrick à la suite de la défaite face à Bournemouth sur le score de 3-0 au stade d'Old Trafford, hier dimanche, quelques jours après sa chute face à Côme sur le score de 4-1 en Ligue des champions.

L'équipe n'a remporté aucune victoire lors de ses 8 derniers matches toutes compétitions confondues, occupant ainsi la 16e place de la Premier League, avec un seul point d'avance sur la zone de relégation.

La liste des candidats potentiels comprend Eddie Howe, l'ancien entraîneur de Newcastle United, l'Allemand Julian Nagelsmann, ancien sélectionneur de l'Allemagne, ainsi que Kieran McKenna, ancien entraîneur d'Ipswich Town, qui avait laissé une impression positive auprès des dirigeants de United lors de leurs discussions avec lui à l'été 2024, avant la décision de conserver Erik ten Hag.

Le nom de l'Italien Antonio Conte, qui a quitté Naples cet été, se distingue également, les sources indiquant qu'il serait prêt à entamer des discussions avec le club anglais en cas de prise de contact.

La direction de Manchester United avait procédé à une évaluation de plusieurs entraîneurs avant d'accorder à Carrick un contrat de deux ans en mai, à la suite de son succès durant la période où il a assuré l'intérim.

Avec le recul des résultats, les rapports indiquent que le club se prépare à l'éventualité de se séparer de lui, bien qu'aucune décision officielle n'ait été prise jusqu'à présent.

Après la défaite face à Bournemouth, Carrick a affirmé qu'il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, déclarant : « Je comprends parfaitement la situation, et franchement je ne m'attends à rien de précis. Je continuerai à travailler comme d'habitude. »