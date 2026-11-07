Le jeune Marocain Younes Ider est aux portes de disputer ses premières minutes avec l'équipe première du Paris Saint-Germain, après que l'Espagnol Luis Enrique, l'entraîneur du club, a décidé de l'intégrer au groupe préparant la rencontre face à Troyes, ce samedi, dans le cadre de la dixième journée du championnat de France.

La liste du club parisien a révélé la présence d'Ider pour la première fois parmi les joueurs de l'équipe première, une démarche qui reflète le suivi du staff technique quant à la progression du joueur âgé de 18 ans, après qu'il a affiché des performances remarquées avec l'équipe réserve au cours de la période écoulée.

L'opportunité est tombée à un moment opportun pour le joueur marocain, alors que Luis Enrique s'oriente vers l'idée d'accorder du repos à certains éléments titulaires et de laisser davantage de place aux jeunes talents pour obtenir leur chance de se montrer, ce qui a ouvert la porte à Ider pour rejoindre le groupe.

En revanche, le Marocain Achraf Hakimi est absent de la rencontre face à Troyes sur décision du staff technique, après qu'il a été décidé de le ménager jusqu'à la prochaine trêve internationale, laissant vacant le poste marocain dans la liste de l'équipe, occupé par le latéral titulaire, avec l'apparition du nom d'Ider pour la première fois.

Prochains matchs PSG Ligue 1 15:05 TRO Regarder

L'importance de cette démarche ne se limite pas à la présence du joueur dans la liste de l'équipe première, mais représente l'aboutissement d'une étape de progression au sein de l'académie du club parisien, et un pas de plus vers la réalisation du rêve de jouer avec l'un des plus grands clubs d'Europe, si Luis Enrique lui accorde l'occasion de se montrer lors du match.

Ider possède un parcours international avec les sélections marocaines de jeunes, après avoir porté le maillot du Maroc dans différentes catégories d'âge, jusqu'à la sélection des moins de 18 ans, continuant ainsi d'attirer les regards en tant que l'un des talents sur lesquels repose l'avenir du football marocain.

La rencontre face à Troyes demeure une occasion exceptionnelle pour le jeune joueur de transformer sa première convocation en un véritable début avec l'équipe première, et de confirmer sa capacité à rivaliser au sein des rangs du Paris Saint-Germain.