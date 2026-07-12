Un nom inattendu pourrait prendre les rênes de la sélection sénégalaise après le choc de la Coupe du monde

La Fédération sénégalaise de football a déclenché une vague de spéculations quant à l’identité du prochain sélectionneur des « Lions de la Teranga », après le limogeage de l’entraîneur Babi Thiaw, suite à l’élimination décevante de la Coupe du monde 2026. Le nom de la star franco-sénégalaise Patrick Vieira est alors ressorti comme favori pour prendre les rênes et mener la phase de reconstruction.

Selon le journal français « L'Équipe », plusieurs décideurs de la Fédération sénégalaise poussent activement la candidature de Patrick Vieira pour succéder à Babi Thiaw. après l’élimination en seizièmes de finale face à la Belgique (3-2 a.p.), un résultat jugé bien en deçà des attentes des supporters sénégalais.

Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football tiendra une réunion d’urgence samedi prochain à Dakar pour dresser un bilan exhaustif de la participation des « Lions de la Teranga » au Mondial américain, achevé sur une élimination prématurée.

Les débats porteront sur les raisons de cet échec, d’autant plus cruel que les Lions étaient à deux doigts des huitièmes de finale, menant 2-0 face à la Belgique jusqu’à la 86^e minute avant d’encaisser trois buts et de quitter la compétition de manière dramatique.

Selon des sources fédérales, les erreurs individuelles ont été l’un des principaux facteurs de cette élimination, notamment la grossière erreur de gestion du ballon du gardien Mory Diaw, qui a permis à la Belgique de revenir dans le match et de renverser la vapeur, alors que la rencontre était considérée comme la meilleure performance du Sénégal dans la compétition.

Selon le journal, le nom de Patrick Vieira fait consensus au sein de la fédération, tant pour son expérience d’entraîneur que pour ses liens privilégiés avec le Sénégal : né à Dakar, il a participé à la création de l’académie « Diamars », l’un des principaux viviers de talents du pays.

Les responsables estiment que l’ancien milieu de terrain possède la personnalité et l’expérience nécessaires pour reconstruire la sélection à un moment crucial, tant sur le plan sportif que national.

Sans club depuis son départ de la formation italienne de Gênes en novembre 2025, l’ancien capitaine d’Arsenal serait libre de s’engager si un accord est trouvé entre les deux parties.

L’ancien capitaine d’Arsenal possède un parcours d’entraîneur varié : il a déjà dirigé New York City (États-Unis), Nice (France), Crystal Palace (Angleterre), Strasbourg (France) et, plus récemment, Gênes (Italie), ce qui lui confère une solide expérience dans la gestion de différents environnements footballistiques.

La Fédération sénégalaise avait officiellement annoncé le limogeage de Pape Thiaw après l’élimination de la Coupe du monde, la sélection nationale ayant échoué à conserver son avance face à la Belgique, s’inclinant 3-2 après prolongation alors qu’elle menait 2-0 jusqu’aux dernières minutes du temps réglementaire.

La Fédération tiendra une conférence de presse lundi pour justifier ce choix, tirer le bilan du Mondial et présenter la feuille de route, y compris le processus de sélection du futur sélectionneur. L’annonce officielle de l’ouverture de négociations avec Patrick Vieira est attendue avec impatience.