Un nom inattendu circule pour succéder à Ronald Koeman à la tête de l’équipe nationale néerlandaise, et cette perspective surprend déjà les observateurs

Dans l’émission « NOS Studio Voetbal », les chroniqueurs évoquent le successeur de Ronald Koeman à la tête de l’équipe nationale néerlandaise. Un nom surprenant circule : Michael Reiziger. Actuellement à la tête de Jong Oranje, le technicien est encore peu expérimenté, ce qui interpelle les invités.

L’actuel coach des Jong Oranje manque encore de bagage sur le banc, ce qui suscite des interrogations autour de la table. Le présentateur Sjoerd van Ramshorst ouvre alors le débat : son expérience est-elle suffisante pour résister à la pression du poste ?

« Certes, mais est-ce vraiment décisif ? », réagit Theo Janssen au sujet du manque d’expérience de Reiziger dans un contexte à haute pression. « Il n’a jamais entraîné au plus haut niveau, mais Van Basten n’avait pas non plus beaucoup de bagage lorsqu’il a pris les commandes de la sélection, et cela s’est plutôt bien passé », rappelle-t-il.

Janssen admet qu’il aurait préféré un autre profil, mais il souligne la pénurie d’alternatives disponibles. « Reiziger a bien sûr accompli beaucoup de choses au sein de la KNVB. On peut se demander s’il est le meilleur choix. J’aurais en effet préféré un Ten Hag, un Slot ou un Peter Bosz », poursuit-il.

Il faut examiner quelles sont les meilleures options. Les options actuelles sont limitées. Ils auraient dû anticiper en demandant plus tôt à Ronald : “Que vas-tu faire ?” Ce qui n’a pas été le cas. Il faut donc désormais regarder qui est disponible. Pas beaucoup de monde. On se tourne alors vers l’interne, et je comprends qu’on aboutisse à Reiziger », conclut-il.

Pierre van Hooijdonk réagit avec étonnement à cette suggestion et écarte fermement l’ancien coach de Jong Ajax et adjoint de l’équipe première comme candidat. « Nous avons déjà vu plusieurs jeunes entraîneurs en Eredivisie, ils commettent des erreurs ; c’est normal, le métier s’apprend sur le terrain. » Et nous, on va nommer un sélectionneur relativement inexpérimenté à la tête de l’équipe phare de la KNVB ? » s’étonne Van Hooijdonk.