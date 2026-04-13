Robin Roefs est l’homme du moment en Angleterre. Le gardien de but de Sunderland a joué un rôle crucial pour son équipe lors du match contre Tottenham Hotspur (victoire 1-0), après quoi les journaux et les réseaux sociaux ont débordé d’éloges.

Dimanche après-midi, le gardien a réalisé sept arrêts, son meilleur total de la saison, permettant à son équipe de préserver ses cages inviolées.

Les Black Cats l’ont emporté grâce à une réalisation de Nordi Mukiele à la 60^e minute, mais c’est bien Roefs qui a monopolisé les chroniques d’après-match.

Le Sunderland Echo s’est ainsi montré très élogieux : « Il n’a pas eu grand-chose à faire, mais lorsqu’il a dû intervenir, il l’a fait de manière très efficace. »

« Sa présence a immédiatement rendu la défense beaucoup plus solide », a ajouté le journal local. Roefs avait manqué quelques rencontres en raison d’une blessure.

Sky Sports s’est également montré très impressionné, notant que, outre ses arrêts décisifs, le Belge se montrait à l’aise balle au pied face aux Spurs.

Sur X, les observateurs ont également salué la performance du gardien. « Comment avons-nous pu recruter Roefs pour douze millions ? C’est l’un des meilleurs joueurs que j’ai jamais vus porter le maillot de Sunderland ! », pouvait-on lire.

Un supporter de Liverpool voit en lui, âgé de seulement 23 ans, le successeur idéal d’Alisson Becker à Anfield, tandis qu’une partie de la fanbase de Chelsea réclame déjà son arrivée cet été.